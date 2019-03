Política 12-03-2019

Comisión de Agricultura busca corregir ley de tenencia responsable de mascotas

Con el objeto de corregir las falencias que presenta la ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados recibió al subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, y a representantes del Kennel Club de Chile.

En la oportunidad, los parlamentarios analizaron una serie de puntos que están presentando problemas en la normativa promulgada el año pasado.

Entre dichos aspectos se encuentra la castración temprana de las especies caninas catalogadas como potencialmente peligrosas, la implantación del chip para las mascotas y la efectividad de su registro establecido en el reglamento de la norma.

Para Isabel Vásquez, vicepresidenta de Kennel Club, resulta urgente implementar cambios, antes que la ley se convierta en letra muerta, considerando que los municipios no cuentan con recursos.

“Si tu vives con un sueldo mínimo y tienes una familia que mantener o si eres un pensionado y tu compañero es un perro porque tus hijos ya se fueron, no tienes dinero para pagar el chip y su inserción y si, más encima, por no cumplir podrías llegar a pagar un millón y medio de multa, que te queda… tomar tu perro y abandonarlo”, precisó.

Los antecedentes expuestos ante la Comisión serán puestos, además, a disposición del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados.