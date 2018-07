Crónica 21-07-2018

Comisión de Economía del Senado sesionó en Linares y abordó tema de Iansa

La Comisión de Economía del Senado se reunió ayer en el Museo de Linares para abordar diferentes problemáticas, marcadas por la situación que vive la planta Iansa de esta ciudad.

La presidenta de esta instancia, la Senadora Ximena Rincón agradeció que se haya aceptado la propuesta de venir a la región, pero especialmente a Linares, donde se contó con la presencia de los parlamentarios integrantes de esta instancia.

En el encuentro, participaron entre otros actores los trabajadores de la planta Iansa representados por su presidente, Ciro Tapia.

La Senadora Rincón manifesto que “nos ha faltado como autoridades enfocarnos en las potencialidades de esta zona para desarrollar una labor en conjunto y podríamos hacernos muchas preguntas sobre que pasaría si eliminamos por ejemplo el impuesto verde, tal vez sea marginal, tal vez influya para la empresa y pueda aportar a que la empresa Iansa no se vaya; no sabemos. Son temas de planificación estratégica de la zona, que podemos hacer, y trabajar por ello".

Me tocó revisar el Plan Linares hace años y "quedó en nada, fue humo, no sabemos bien cuáles fueron las razones por las que no se concretó, pero quedó en nada. Insisito, nos falta sentarnos y hablar por ejemplo del turismo, desarrollo productivo, y más. Existe un problema de capital humano desde las competencias, hay que cubrir brechas importantes y eso se logra en un trabajo mancomunado".



En el encuentro estuvo presente además el Subsecretario de Economía Ignacio Guerrero, junto a la Gobernadora de Linares María Claudia Jorquera y los Seremis de Economía Iván Damino y de Energía, Anita Prizant, además de concejales de la comuna.



Los congresistas solidarizaron con la comunidad, tras conocerse la noticia del cierre de la planta de Linares de la empresa Iansa, lo cual afectará a los agricultores que venden remolacha a la compañía.



Días anteriores, el senador Juan Enrique Castro había también lamentado la situación de Iansa, reconociendo que "Linares es un sector de alta cesantía, entonces una situación así repercute fuertemente en la economía local. A todos nos gustaría que la empresa se reconvierta a otras labores que permitan movilizar la agricultura de la zona".



Cabe mencionar que el jueves 19 de julio, la azucarera salió del hermetismo que había mantenido y aseguró que la decisión de cerrar la planta de Linares se tomará en reunión del directorio el próximo 26 de julio. Sin embargo, confirmó que no recibirá remolacha en el 2019.



"Comprendemos y lamentamos profundamente la inquietud que genera desconocer el destino de la planta de Linares. Esta es una decisión que le compete al directorio de Iansa y que será tomada en la próxima reunión, citada para el 26 de julio, en virtud de todos los antecedentes y proyecciones que se han desarrollado para analizar la situación de Linares", indicó la compañía en un comunicado.