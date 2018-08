Política 14-08-2018

Comisión de Educación empatizó con profesores jubilados por reparación tras deuda histórica impaga

“Queremos que se nos reconozca lo que nos pertenece; es un acto de justicia”, consignó la presidenta nacional de Profesores Pensionados y Jubilados de Chile, Bery De la Fuente, en un llamado desesperado a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara, acotando luego que “ya no tienen tiempo” y que ya han pasado más de tres gobiernos que solo han hecho “oídos sordos” a sus demandas.

La dirigente del profesorado dijo que, actualmente, solicitan una reparación que consiste es un incremento de sus pensiones, traducido aquello como una Pensión Mínima Docente, que vaya desde los 100 mil a los 300 mil pesos.

De la Fuente explicó a los integrantes de la instancia parlamentaria las condiciones precarias en que hoy viven los profesores retirados, sus bajas pensiones que incluso los han llevado a vender chocolates en la calle, cantar en las estaciones de metro y morir como indigentes.

Ante los hechos, la postura parlamentaria fue transversal para concordar en que con la Ley 3.551 los profesores adquirieron un derecho que las autoridades de Gobierno y todo Chile no pueden desconocer.

En dicha línea, la instacia parlamentaria anunció que se ofició al Ejecutivo para consultar por qué no se puede pagar la deuda histórica. También se solicitará una Sesión Especial donde se invitará a los ministros de Hacienda y de Educación para analizar este tema y buscar soluciones en conjunto.