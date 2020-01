Política 26-01-2020

Comisión de la Cámara despachó reforma previsional sin aumento de 6% de cotización



La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachó a la Sala el proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones, sin el incremento del 6% de la cotización adicional a cargo del empleador.

Dicho punto que había sido incluido por el Ejecutivo en el marco de la tramitación de la normativa, no alcanzó la mayoría necesaria al registrarse un resultado de seis votos a favor, seis en contra y una abstención.

La comisión, que preside la diputada Gael Yeomans (CS), había decidido votar en bloque las indicaciones del Gobierno a esta iniciativa, referidas a la cotización, las que estaban dividida en un 3% para la cuenta individual del trabajador y un 3% para ahorro colectivo.

Asimismo, se rechazó también el punto que incorporaba a las cooperativas como posibles administradoras de los fondos previsionales.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, expresó que “lo que se está haciendo es un punto político; me indican que esto se puede arreglar después, pero a mí me complica un poco ese concepto de arreglar las cosas después, porque estamos hablando de las necesidades de las personas que son bien urgentes. Nos encantaría poder haberle dicho a la gente que estaba más cerca la posibilidad de que sus pensiones aumentaran”.

Cabe recordar que la propuesta establece un Pilar Solidario, un Pilar de Ahorro Individual financiado por trabajadores y empleadores; y un Pilar del Ahorro Colectivo y Solidario, financiado por los empleadores y también con un aporte inicial del Estado.