Política 28-01-2020

Comisión de Mujeres aprobó en general proyecto que promueve espacios de lactancia

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género aprobó en general el proyecto (boletín 13018) que establece que todo lugar de trabajo deberá contar con un espacio habilitado para el amamantamiento, con condiciones adecuadas de higiene, comodidad y seguridad.

El proyecto, que cuenta con un respaldo transversal, señala también que quienes soliciten permiso para la construcción de un edificio de uso público deberán incluir instalaciones destinadas especialmente al amamantamiento y que deberán cumplir con las mismas condiciones señaladas.

En la sesión participó la consejera certificada en lactancia materna, Janeth Rivera Bermúdez, quien puso especial énfasis en la necesidad de cuidar el ambiente en el que las madres amamantan a sus hijos o bien se extraen leche.

“Nosotros no cocinamos, no comemos en el baño e incluso quienes somos padres si vemos a un niño intentando comer en el baño, también le señalamos que ahí no se come. Entonces, cómo es posible que el espacio que tengan las madres para extraerse leche es precisamente el baño”, criticó la asesora en lactancia, señalando el peligro de contaminación del alimento de bebés pequeños.

La Comisión ahora se encuentra en condiciones de comenzar el análisis y votación del detalle del articulado del proyecto.