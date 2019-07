Nacional 27-07-2019

Comisión de Pesca rechazó prorrogar entrada en vigencia de la Ley de la Jibia

La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados rechazó la opción de prorrogar la entrada en vigencia de la Ley de la Jibia, como habían solicitado los pescadores artesanales de Cerco y los trabajadores industriales.

Con esto, la Ley de la Jibia debería comenzar a regir el próximo viernes 16 de agosto, si finalmente la sala de la Cámara de Diputados acoge la decisión de la comisión.

El diputado Daniel Nuñez (PC), manifestó que "lo que ha ocurrido es que hoy, el Gobierno de Sebastián Piñera, se ha sacado la careta. Ha demostrado que está absolutamente coludido con los intereses de la industria pesquera, con las siete familias que, además, han corrompido la política chilena".

"Lo que ha hecho hoy el congreso es un acto de soberanía democrática. Ha demostrado que este parlamento tiene dignidad, que los diputados no somos empleados de la industria pesquera y ha ratificado esta ley que prohibe el arrastre en la industria de la jibia", agregó el parlamentario.

Por contraparte, el diputado Francisco Undurraga enfatizó que "acá lo importante no es el triunfo de quien hace o rechaza un proyecto. Pierden, desde luego, personas que viven del recurso de la jibia, que no solamente son los pescadores, o son las personas que están arriba de los barcos, sino que son las personas que dependen de este recurso en las plantas procesadoras".

La propuesta de prórroga fue rechazada con cuatro votos a favor y nueve en contra.

"La jibia se ha ido mar adentro"

El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, sostuvo que se propuso la prórroga debido a que la jibia emigró hacia el interior de mar, haciendo imposible la pesca artesanal del molusco.

"La jibia, que iba a ser pescada por los pescadores artesanales en las cercanías de la costa, se ha desplazado mar adentro. De verdad, en estos momentos queda fuera del alcance de los pesacadores artesanales que supuestamente iban a ser favorecidos por esa ley", enfatizó el titular de Economía.