Política 19-01-2017

Comisión de Relaciones Exteriores envía oficio a Bachelet para que embajador de Chile en Venezuela permanezca en nuestro país

El diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, informó del envió de un oficio a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, con el propósito de que el embajador de Chile en Venezuela permanezca en nuestro país.

“Propuse a la comisión de Relaciones Exteriores enviar un oficio a la Presidenta de la República para que mientras nuestro compatriota Braulio Jatar no sea liberado y no sea enviado a nuestro país, que el embajador de Chile en Venezuela permanezca en nuestro país, en consideración a que apoyamos casi con unanimidad, solo con un voto en contra, esta resolución”, declaró el diputado.

Asimismo, el parlamentario indicó que la autoridad tiene previsto partir esta noche a Venezuela, por ello sostuvo que “le he solicitado al secretario de la comisión que se comunique con el gabinete de la Presidenta de la República para que conozca la resolución de esta comisión, porque estimamos que el embajador debe quedarse en nuestro país”.

“Ya está bueno que el gobierno del presidente Nicolás Maduro esté abusando y violando los derechos humanos de un compatriota. Maduro se ha ensañado con Braulio Jatar, incluso más, ha ninguneado a nuestro propio embajador negando la visita a Jatar”, explicando que después de 30 días de estar el comunicador en una cárcel, lo derivaron a otro recinto para que volviesen a pasar 30 días más con el fin de que el embajador no lo pudiese visitar.