Política 23-01-2019

Comisión de Salud de la Cámara despacha con modificaciones nueva ley de donación de órganos



Por considerar insuficiente el acuerdo alcanzado por los senadores durante el primer trámite constitucional de la normativa, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados modificó parte del articulado del proyecto que complementa la Ley Sobre Trasplante y Donación de Órganos, iniciativa derivada de tres textos refundidos.

En lo principal, la norma cuya idea de legislar se aprobó por unanimidad, establece que la familia no podrá cambiar la voluntad manifestada en vida por el donante, lo que permitirá incrementar significativamente la donación en Chile.

Sin embargo, hubo algunos aspectos que recibieron modificaciones, destacando entre ellos el tiempo que se le entrega a las personas que figuran como no donantes para ratificar su decisión, lapso que tras la última votación se redujo de dos a un año.

Para ello, el procedimiento será el siguiente: el Ministerio de Salud, a través del Registro Civil, enviará una carta certificada a este grupo de personas, en la cual se les indicará que tienen un plazo de 12 meses para acercarse a las oficinas de la repartición a ratificar su deseo de no ser donantes.

El otro aspecto destacado que sufrió modificaciones es que el conviviente de hecho tenga la potestad de opinar y que no quede al margen de la decisión final de los hijos padres o hermanos, ello ante la duda de si la persona que falleció pueda estar en los registros de donantes.