Crónica 11-05-2017

Comisión de Salud del Senado aprueba interrupción del embarazo en tres causales

En el marco del análisis y votación de las 120 indicaciones que recibió el proyecto, la Comisión de Salud, sometió a debate y votación las causales 2 y 3 del nuevo artículo 119 que el proyecto incorpora al Código Sanitario, como causas de interrupción del embarazo.

Por 3 votos de los senadores Guido Girardi, Carolina Goic y Fulvio Rossi contra 2 de los senadores Jacqueline Van Rysselberghe y Francisco Chahuán se aprobaron las causales de interrupción:

2) Si el embrión o feto padece una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.

3) Si el embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación.

Si bien la causal primera, “ 1) si la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida” no se votó, se rechazaron las indicaciones que apuntaban a suprimirla.

Al respecto, los senadores de oposición reiteraron sus reservas de inconstitucionalidad sobre las 3 causales, con lo cual se podría reabrir el debate sobre las mismas o bien que finalmente, se solicite el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, la instancia, acordó continuar el debate en particular en una próxima sesión especial el lunes 15 de mayo.