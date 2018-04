Política 19-04-2018

Comisión de Seguridad Pública del Senado apuesta por la especialización en el trámite legislativo

Por unanimidad, la Sala del Senado visó la propuesta que modifica el artículo 27 del Reglamento del Senado para crear, con carácter permanente, la Comisión de Seguridad Pública.

La iniciativa tuvo su origen en una moción de los senadores Pedro Araya, Alfonso De Urresti y Felipe Harboe y de los ex senadores Alberto Espina y Hernán Larraín y apunta a acoger una necesidad de especialización sobre temas de seguridad pública que son aspectos centrales en la política nacional.

Sobre esta materia, el senador UDI por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, señaló que “una Comisión de Seguridad Pública es un tema en sí mismo por su importancia a nivel nacional, sin embargo no es un tema menor entender que esos temas los veía antes la Comisión de Constitución y no tengo claro cuál va a ser el elemento diferenciador entre uno y otro”.