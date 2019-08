Policial 08-08-2019

Comisión del Congreso investigará aumento en la desaparición de menores

La comisión que investigará los actos del gobierno en lo relativo a la generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país, a partir del año 2010, tuvo esta semana su primera sesión con audiencias.

La primera expositora fue Paloma Zaninovic, representante de la Sociedad Civil por la Infancia, quien ha investigado la realidad de las vulneraciones que sufren niños, niñas y adolescentes en el país.

En su crítica evaluación, señaló que no puede ser posible la ausencia de protocolos específicos frente a las diferentes formas y causas de desaparición, ni que tampoco exista un cruce de datos entre todas las instituciones que podrían estar vinculadas. De acuerdo a los datos entregados, el 61,7% de las denuncias de desapariciones quedarían en nada pues no hay víctima ni cuerpo, por lo tanto, no se puede establecer un delito.

Destacó también la alta incidencia de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Detalló que, entre 2005 y 2017, hubo más de dos mil 600 denuncias de explotación sexual infantil y remarcó que, del 71,36% de las denuncias por abuso sexual que involucró a menores de edad, solo un 8,2% llegarían a una pena. A esto se deberían sumar todos los casos en los que no hay denuncia.

La segunda exposición fue de Mallen González, de la Fundación Familia de Personas Extraviadas en Chile. De acuerdo a las cifras que han logrado reunir en sus investigaciones, existen 12 mil personas extraviadas, de las cuales 700 son niños menores de 11 años y más de 2 mil son adolescentes.