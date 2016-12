Política 21-12-2016

Comisión del Senado aprobó el lunes 2 de enero como feriado

La Comisión de Gobierno del Senado aprobó ayer por unanimidad el proyecto que decreta como feriado el próximo lunes 2 de enero. La iniciativa no es sólo por este año.

Cada vez que el 1 de enero sea día domingo, el feriado se trasladará al lunes.

El ministro Nicolás Eyzaguirre dijo que "no hay duda de que esto tendrá un ligero efecto sobre la producción, pero tendrá efectos mitigatorios porque permitirá la reunión de la familia y beneficiará al comercio del turismo.

Este feriado no será irrenunciable, así que no deberá cerrar el comercio de manera obligatoria, como sí ocurre con el 1 de enero.

El artículo único que se aprobó afirma que: "Declárase feriado el día viernes 17 de septiembre, cada vez que el 18 y el 19 de septiembre de aquel año, coincidan con sábado y domingo, respectivamente. Del mismo modo, al recaer el día 1 de enero en día domingo, el lunes 2 siguiente también será feriado".