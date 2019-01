Nacional 25-01-2019

Comisión investigadora por contaminación en Quintero atribuye responsabilidad política a ex ministro Marcelo Mena

La comisión investigadora de los Diputados, encargada de indagar las causas de los episodios de contaminación ambiental en Concón, Quintero y Puchuncaví, así como el retraso de la aplicación del Plan de Descontaminación, entregó hoy su informe. En el texto de 72 páginas en que se resume el trabajo de la instancia y las intervenciones de los distintos invitados que acudieron a entregar su opinión técnica y social por la emergencia, se apunta como responsable político de lo ocurrido al ex ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena. El informe fue aprobado además por unanimidad por la Cámara.

La comisión señala que su responsabilidad se atribuye al "fallido plan de descontaminación atmosférica para la zona". Esto porque la Contraloría puso reparos a la estrategia por no ajustarse a derecho, dando la oportunidad a la cartera (en ese entonces dirigido por Mena) para que se le hicieran mejoras. "Las medidas dispuestas para las aludidas fuentes puntuales, diseñadas sobre la bases de esos niveles que son mayores a la real contribución de emisiones por parte de ellas, no se traducen en una efectiva reducción de los contaminantes de que se trata, por lo que el presente instrumento de gestión ambiental no cumple con la finalidad que la normativa le asigna", señaló la Contraloría en diciembre del año 2017. "El proceso de revisión de las observaciones que hizo la Contraloría General de la República se realizaron durante la gestión del ex Ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena Carrasco, y por tanto, la decisión técnica y política de no subsanar las observaciones al inventario de emisiones y a las medidas propuestas para emisiones de calderas, fue de dicho Ministro", dice el informe elaborado por los diputados investigadores. A su vez, el documento agrega que "su responsabilidad política se acrecienta aún más al comprobar que una vez que se rechazó el plan de descontaminación atmosférica, en diciembre del año 2017, no se hizo absolutamente nada por enmendar los errores, aun cuando en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, celebrada en enero del 2018, el ex Ministro Marcelo Mena Carrasco se comprometió a enmendar los errores para que estuviera listo antes del término del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet". A juicio de la instancia, el ex ministro Pablo Badenier, quien estuvo antes que él en el cargo, expresó la responsabilidad de Mena diciendo que "reconozco que estas observaciones eran subsanables en el trámite de toma de razón ante la Contraloría, desconozco por qué no fueron subsanadas y si no era posible subsanarlas, si yo hubiera sido Ministro, retiro el plan de Contraloría y lo presento al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad con las correcciones que me hizo la Contraloría". En ese sentido la comisión afirmó que existiendo todas las posibilidades para hacer los reparos al plan de descontaminación, Mena "optó por no hacer nada". A su vez los parlamentarios apuntan a que el Estado de Chile, "como dueño de Codelco y Enap", es un "responsable directo" de la contaminación histórica que ha afectado a esas bahías y sus habitantes no solo por las emisiones sino que también "por haber autorizado la instalación de las diferentes unidades industriales en la zona".