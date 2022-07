Política 31-07-2022

Comisión mixta deberá zanjar diferencias en el Congreso sobre ley que sanciona carreras clandestinas

El próximo martes, entre las 15 y 16 horas, está citada la Comisión Mixta de senadores y diputados que tendrá que zanjar las diferencias en torno al proyecto que modifica la Ley de Tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos.

Cabe recordar que el proyecto, resultado de la fusión de una moción de diputadas y diputados, entre los que se cuenta la actual senadora Loreto Carvajal, y un mensaje, fue aprobado en su mayoría por las dos cámaras del Congreso, pero hubo discrepancias en torno al artículo 197 quinquies, que establecía un nuevo tipo penal y era uno de los puntos centrales de la iniciativa.

En lo principal, el proyecto crea un nuevo tipo penal correspondiente a la conducción de vehículos motorizados participando en carreras no autorizadas, sancionado con una pena base y gradual y estableciendo el retiro de circulación de los vehículos que participan en dichas carreras por un plazo no inferior a treinta días.

Actualmente, la Ley de Tránsito no contempla figuras sancionatorias especiales para la realización de carreras no autorizadas.