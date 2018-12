Política 19-12-2018

Comisión mixta despacha proyecto de pago a 30 días

Listo para ser visto por la Sala, quedó el proyecto que establece pago a treinta días. Esto luego que los integrantes de la Comisión Mixta que buscan zanjar las discrepancias surgidas entre el Senado y la Cámara Baja, acercaran posiciones.

En la última jornada, se revisó el caso del Estado como deudor, particularmente los municipios y el Ministerio de Salud, quienes tienen moras que escapan al retraso habitual de los clientes de las pymes.

En concreto, se acordó que estas reparticiones públicas tengan como plazo de pago máximo 28 meses en el caso de las compras a pymes. Asimismo, para el resto de los acreedores, las alcaldías y el Minsal deberán cancelar sus compromisos en un plazo máximo de 40 meses.

Cabe señalar que todas las empresas e instituciones del Estado -salvo las mencionadas anteriormente-, su fecha de pago no deberá superar los 30 días. Esto busca que las pymes puedan mejorar su liquidez, la que se ve mermada por el retraso en la cancelación de la prestación de servicios o venta de bienes.

El senador por el Maule, Rodrigo Galilea, explicó que “quedó prácticamente despachado este proyecto. Se tomó el acuerdo que el pago de una factura se debe concretar efectivamente a 30 días y si ese plazo es superior, debe haber un contrato, éste no debe contar con cláusulas abusivas y debe estar inscrito en el Ministerio de Economía".

Asimismo, el senador también por el Maule, Álvaro Elizalde, manifestó que “se ha aprobado gran parte del proyecto. Queda por resolver algunas normas de carácter transitorio. Es necesario que se despache esta iniciativa porque se trata de una propuesta pro emprendimiento que irá en favor de las pequeñas y medianas (pyme) empresas para que no sigan siendo objeto de abuso”.