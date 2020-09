Agricultura 17-09-2020

Comisión Nacional de Riego llama a nuevos concursos para reactivación económica por más de $43.000 millones



El Secretario Ejecutivo de la CNR, Federico Errázuriz, destacó que ya se encuentran publicadas las bases de los primeros dos concursos diseñados de manera especial para enfrentar conjuntamente la emergencia económica por el COVID-19 y la escasez hídrica.





La Comisión Nacional de Riego (CNR) informó que ya se encuentran publicadas, en la página web www.cnr.gob.cl, las bases de dos de los tres nuevos concursos anunciados para mitigar los efectos de la escasez hídrica y reactivar la economía en el actual contexto de pandemia por COVID-19, los que en conjunto entregarán bonificaciones por un total de $43.700 millones a lo largo del país.



“Estamos muy contentos porque estos recursos adicionales permitirán cumplir un doble propósito, hacer frente a la escasez hídrica, desarrollando obras que mejoran la eficiencia, conducción y distribución del agua de riego, también permitirán generar un alto número de empleos en la fase de construcción”, dijo el Secretario Ejecutivo de la CNR, Federico Errázuriz.



En esa línea, Errázuriz puntualizó que los concursos nacionales “801-2020” y “802-2020”, cuyo proceso de postulación estará abierto hasta el próximo 7 de octubre, disponen de $10.500 para obras de tecnificación y $17.500 para obras civiles.



“Estos nuevos recursos serán para proyectos de riego que habían participado en concursos anteriores y pese a estar aprobados técnica y legalmente, el fondo disponible al cual postularon no fue suficiente”, añadió.



El concurso 801-2020 denominado “Concurso nacional de emergencia fondo reactivación COVID, No Seleccionados Tecnificación” dispone de un total de $10.500 millones, en tanto,

el concurso 802-2020 “Concurso Nacional de emergencia fondo reactivación COVID, No Seleccionados Obras Civiles”, contempla $17.500 millones. El plazo de postulación para ambos concursos es hasta el 7 de octubre de 2020.