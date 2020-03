Opinión 22-03-2020

¿Cómo afectará el coronavirus a nuestra economía?



Si bien son tiempos para pensar en la vida y no en la economía, vista desde su perspectiva mercantil, sí representa un momento para reformularnos preguntas respecto a ella, como una ciencia social, necesaria para la sobrevivencia, para prever el comportamiento de familias, empresas y Estado; frente a la incertidumbre, uno de los desafíos de la teoría económica.

El desempeño económico es en gran medida mental, aunque no necesariamente racional. Las emociones están presentes en la toma de decisiones económicas. Economistas pasados, como Adam Smith, ignoraronla irracionalidad en las decisiones económicas y explicaron eventos económicos como resultado de personas que persiguen su propio interés racional. Esa explicación no consideratransformaciones económicas masivas, provocadas por ejemplo por una pandemia como COV19.

Keynes por su parte, plantea que un cálculo racional no podría explicar en esa economía, decisiones como abriruna empresa o construir un edificio de oficinas, dado que los datos de rentabilidad a largo plazo de tales inversiones resultan insuficientes para respaldar un verdadero cálculo racional, de este modo aparece la figura de “animal spirits”, que describe estas decisiones solo pueden tomarse como resultado de espíritus animales.

En los efectos económicos del Coronavirus, pesarán en demasía las expectativas y la incertidumbre que afectarán a todas las actividades negativamente; siendo ambos factores, de peso significativo, resultan difíciles de cuantificar, sin embargo, se puede afirmar casi con certeza que afectarán negativamente todas las economías, con especial impacto en el sector servicios: turismo, restaurantes y hoteles, recreación, transportes, educación y comercio.

Se prevé en medio de esta incertidumbre, que los servicios bajarían significativamente su nivel de actividad, llevando a una contracción del PIB durante el segundo y tercer trimestre de este año, con una intensidad que dependerá del comportamiento de los contagios en los próximos meses.

Por lo tanto, las implicancias económicas del COVID19, están condicionadas a nuestro comportamiento humano, de mayor o menor compromiso, respeto y amor; hacia nosotros mismos y quienes nos rodean; estamos obligados al autocuidado y la responsabilidad social con las personas conocidas o no, que forman parte de nuestra aldea global.



Mg. Paulina Campos Andaur

Académica Investigadora

Facultad de Administración y Negocios

Universidad Autónoma de Chile

Talca