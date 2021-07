Social 13-07-2021

¿Cómo afectará la economía nacional el bolsillo de los chilenos?





El director de la Escuela de Administración y Auditoría de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule sede Curicó, César Ahumada, entregó recomendaciones para ordenar las finanzas y enfrentar de mejor manera el segundo semestre.

Más de 7 millones de hogares durante este mes recibirán el IFE universal, lo que sin duda significa una ayuda para los bolsillos de los chilenos. Por ello, el director de Escuela de Administración y Auditoría de la Universidad Católica del Maule sede Curicó, Cesar Ahumada Sanhueza, entregó recomendaciones para ordenar las finanzas y enfrentar de mejor manera los próximos meses.

Según indicó el especialista UCM, considerando que las personas poseen mayor liquidez por bonos del gobierno o retiro de AFP es necesario seguir gastando de acuerdo con el presupuesto normal, sin gastos adicionales y en la medida posible, realizar pagos de compromisos de urgencia. A esto se suma, no tomar seguros ni ofertas innecesarias y en el caso de que utilice tarjetas de crédito, se debe liquidar lo antes posible el saldo pendiente para evitar incrementar la deuda y evitar realizar compras a crédito, a menos que sea estrictamente necesario.

Ordenar finanzas

Como es mitad de año, otras las sugerencias que entregó el académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCM es ordenar las finanzas. “El mayor cambio es una actitud hacia el ahorro. Esta actitud pasa por considerar no gastar en nada que no sea esencial y que no aporte valor a usted o su familia. Es muy común caer en la tentación de gasto cuando se tiene dinero extra en la cuenta, pero hay que realizar el esfuerzo personal de evitar caer en esa sensación, pensando en que a futuro podría necesitar el dinero que ahora posee”, explicó César Ahumada.

A esto agregó “Evite en lo posible comer fuera de casa cuando no sea estrictamente necesario, esto le permitirá ahorrar bastante y verá que en casa lo puede pasar igual de bien consumiendo lo mismo a un valor mucho más bajo”.

En el caso que esté pagando créditos bancarios, se recomienda repactarlos sólo si se trata de créditos recientes de corto plazo (menos de un año) o bien reprogramar para acceder a un valor cuota menor que signifique bajar la carga fija mensual de sus compromisos, también sería conveniente aplazar los pagos a futuro si el valor de las cuotas se mantiene equivalente o similar al crédito original. “Recuerden que es posible, a través de la portabilidad bancaria, cotizar con otras entidades financieras una cuota más baja para sus créditos y así disminuir la carga financiera mensual”, acotó.

¿Cómo viene fin de año?

Otra de las dudas que muchos deben tener es cómo viene la economía para el último semestre del año y de qué manera se podría ver afectado el bolsillo de los chilenos. Al respecto, César Ahumada, docente UCM, dijo que “Durante los próximos meses la economía experimentará una leve alza, sin embargo, la situación no será muy diferente a la actual, por tanto, se recomienda no planificar sobre otras supuestas realidades, especialmente de mejoras significativas, ya que el desarrollo económico y recuperación, por regla general, es lento y gradual en el tiempo”.

Sobre qué decisiones deberían tomar las familias para organizar bien sus finanzas de fin año mencionó que debiéramos intentar liquidar todas las deudas de tarjetas de crédito y refinanciar deudas con cuotas más bajas que las actuales. “Podría en el periodo de vacaciones volver a utilizar sus tarjetas o solicitar créditos y por ello es ahora donde se deben liquidar esos compromisos, si recibió algún bono y tiene la posibilidad de ahorrarlo, no lo utilice. Después de ello, planificar su fin de año considerando todas las actividades que desee, siguiendo lo más apegado posible a su planificación para no incurrir en gastos innecesarios o endeudamiento excesivo”, cerró.