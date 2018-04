Crónica 24-04-2018

¿Cómo ahorrar en impuestos si tengo un APV, un hipotecario o el pago del colegio?

Con la Operación Renta 2018 entrando a “tierra derecha”, muchas personas y pymes desconocen la serie de beneficios y exenciones tributarias que entrega el Servicio de Impuestos Internos a quienes puedan acreditar gastos en educación, previsión o vivienda. Acá, algunas recomendaciones para optar a las exenciones.



Existen varios beneficios tributarios a los que pueden optar las personas naturales y pymes de cara a la Operación Renta 2018 que les podrían significar un gran ahorro en impuestos, cercano al 30% según expertos, pero que no son aprovechados. Por ejemplo, un APV, un crédito hipotecario o el pago del colegio de los hijos son algunos de los requisitos para poder optar a estas rebajas, no obstante, muchos no los capitalizan debido al desconocimiento o falta de asesoría correcta al momento de enfrentar sus compromisos con el Servicio de Impuestos Internos (SII).



Diego Berríos, socio director de IUS Abogados Tributarios, recomendó a los contribuyentes “revisar en el sitio web del SII para ver si pueden acceder a los beneficios tributarios que considera la ley, sea mediante la rebaja de sus impuestos personales, o bien mediante la devolución. Es clave recordar los requisitos y nuestra recomendación apunta a quienes pagan impuesto único al Trabajo (con un empleador y rentas brutas por sobre los 600.000), y los trabajadores a honorarios, que probablemente no saben que pueden verse favorecidos”.



En este sentido, y en el caso un crédito hipotecario, los contribuyentes del impuesto global complementario, que sean personas naturales con domicilio o residencia en Chile, y que determinan sus impuestos por todas las rentas percibidas del trabajo, honorarios, participaciones en sociedades, etc., tienen derecho a descontar de la base imponible (que es el monto sobre el que se calcula el impuesto), los intereses por créditos con garantía hipotecaria efectivamente pagados durante el 2017. “Pueden acceder a este beneficio las personas cuyas rentas no superen las 150 Unidades Tributarias Anuales; dentro de este grupo podrán acceder a un 100% de rebaja aquellas personas cuyos ingresos no superen las 90 UTA, y un porcentaje menor aquellos que se encuentran entre las 90 y las 150 UTA”, explicó Berríos.



“Los Bancos e Instituciones financieras informan estas operaciones al SII y las personas naturales que deben (o están liberadas por ser trabajadores y tener sólo un empleador) declarar impuesto global complementario, pueden conocer si disponen del beneficio en la Información de sus agentes retenedores. En general los trabajadores que pagan Impuesto Único al Trabajo y tienen sólo un empleador, desconocen el beneficio, porque el impuesto es retenido por el empleador. Si durante el año comercial 2017 pagaron intereses por créditos con garantía hipotecaria, y en sus liquidaciones de sueldo aparece pago por Impuesto Único, deben realizar la declaración, ya que la baja en la base imponible le significará una devolución de impuestos, concretando el beneficio”, agregó el experto.



En el caso de quienes pagan un APV, Berríos explicó que “los contribuyentes pueden rebajar la base imponible del impuesto, por el monto de ahorro de APV. Si no es trabajador dependiente de un sólo empleador, en cuyo caso la rebaja se realiza por cada mes, deberá acceder al beneficio descontando la base imponible en el momento de declarar su global complementario. Tope del beneficio es de 600 UF anuales”.



Finalmente, y en el ítem educación, “los padres contribuyentes personas naturales del impuesto global complementario (y que deban pagar impuesto según tabla: sueldo con impuesto único, honorarios, participaciones en sociedades, etc.), cuyos hijos no mayores de 25 años que se encuentran matriculados, y que tengan un porcentaje de asistencia superior al 85%, en instituciones de enseñanza pre-básica, básica, diferencial y media, reconocidas por el Estado, pueden optar por un crédito contra sus impuestos retenidos, pagados, o que deban pagar (que se descuenta del monto de impuesto a pagar, directamente), equivalente a 4,4 UF por cada hijo. Las Instituciones referidas son las que ya han informado al SII el cumplimiento de los requisitos de los contribuyentes. Podrán ser beneficiarios aquellos contribuyentes que no superen las 792 UF entre padre y madre”, concluyó Berríos”.