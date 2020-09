Social 17-09-2020

¿Cómo alimentarse de manera saludable en Fiestas Patrias?



Especialistas de la UTalca recomendaron no exceder la cantidad de calorías, agregar ensaladas y verduras a los platos típicos, y realizar actividad física. Sobre todo, considerando el gasto energético mínimo que tienen las personas por estar en sus casas, sin mayor movilidad durante la pandemia.



Se aproximan las Fiestas Patrias y, junto con ello, las típicas comidas como empanadas, asados, anticuchos y bebestibles. Estos son algunos de los alimentos que más consumen los chilenos durante los días de celebración, excediendo en muchos casos la cantidad recomendada y la cantidad de calorías permitidas. A esto se suma que debido al confinamiento las personas tienen menor movilidad y muchas han llevado una vida sedentaria durante los últimos meses.

“Las calorías son la energía que tenemos a partir de los alimentos. Cuando realizamos una actividad física gastamos o requerimos mayor cantidad de calorías. Entonces, eso lo suplimos aumentando la ingesta de ciertos alimentos, pero el problema es que sobre todo ahora con la cuarentena no estamos realizando mucha actividad física y con las Fiestas Patrias se aumenta mucho la ingesta de calorías entonces estamos consumiendo más de lo que nuestro cuerpo requiere”, aseguró Emilia Giacaman, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca.

En este sentido la especialista comentó que “lo que cada cuerpo requiere depende de cada persona, pero en términos generales se considera que una mujer debiera consumir mil 800 calorías como máximo y hombres 2 mil. Entonces nosotros deberíamos tratar de no superar durante el día ese aporte de calorías”.

Siguiendo estas recomendaciones, cada alimento que se consume durante esta celebración nacional tiene un valor desde el punto de vista nutricional. La cantidad que se ingiere y cómo lo preparamos puede tener bastante impacto. “Lo ideal es que en el caso de las empanadas, por ejemplo es que sea pequeña y cambiar la harina normal por una integral o de avena que funcionan súper bien para cocinar ese tipo de alimento, ya está siendo más saludable”, aseguró Andrea Torres, también docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de UTalca.

Con respecto a las carnes rojas, la nutricionista dijo que “lo ideal es consumir cortes magros. Si consumen carne de vacuno, ojalá no más de la porción que uno recomienda que es del porte de una palma de la mano. Y lo ideal es que si consume carne roja en el 18, el 19 la cambie por una carne blanca”, comentó.

Además agregó que “la carne de pollo es una buena alternativa, sobre todo si las personas tienen algún tipo de patología que pudiera poner en riesgo su salud. Un diabético, un hipertenso, ojalá no consuma carnes, por ejemplo de chancho o cordero, que tienen alto contenido de grasas y lo ideal es que lo cambien por canes blancas”.