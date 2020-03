Crónica 20-03-2020

¿Cómo alimentarse si se contagia con Covid-19?

Cuando en Chile se han confirmado más de 200 casos por contagio de Covid-19, surgen muchas dudas, ya que se trata de un virus relativamente nuevo, para el cual la comunidad científica está trabajando en la creación de una vacuna.

Hasta que eso suceda se deben tomar medidas de prevención a fin de evitar que se propague aún más el contagio, pero ¿Qué sucede con las personas diagnosticadas con coronavirus?, ¿Existen cuidados especiales? La directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica del Maule sede Curicó, Carolina Oyarzo, entregó recomendaciones respecto a la alimentación adecuada que deben tener los pacientes durante el periodo de cuarentena.

“Primero debemos tener claro que no hay evidencia científica sobre algunos alimentos en específico que ayuden a combatir el Coronavirus, sin embargo, la nutrición adecuada es fundamental para poder enfrentar de mejor manera variados tipos de enfermedades causados por agentes patógenos, fortaleciendo por medio de la alimentación el sistema de defensa de nuestro organismo. Si se permanece en cuarentena es importante verificar qué alimentos se tiene disponible en el hogar, eliminar productos vencidos y considerar mejorar la calidad de la alimentación”, explicó la directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCM.

ALIMENTACIÓN ADECUADA

Según mencionó la académica UCM, Carolina Oyarzo, los síntomas asociados al Coronavirus pueden ser variados y dependen de la edad de las personas, siendo de mayor cuidado la población de adultos mayores quienes además fisiológicamente, tienen una reducción del apetito, y debido a la presencia de fiebre se generan pérdidas importantes de electrolitos y agua en el organismo.

“Debemos ir adaptando algunas formas de preparación de alimentos según sintomatología y edad de las personas afectadas. Las consistencias de las preparaciones se sugieren sean blandas y de esta manera, evitar mayor esfuerzo para el organismo al alimentarse, también se debe consumir abundantes líquidos. Se sugiere almacenar como medida preventiva bebidas isotónicas en caso de presentar síntomas gastrointestinales como diarreas, ya que ha habido pacientes que han presentado este tipo molestias”, en la medida de posible mantener acotó la experta UCM.

Se deberían evitar durante este periodo, el consumo de alimentos irritantes de las vías digestivas como ají, frituras, exceso de condimentos, grasas saturadas y alcohol, ya que podría acentuar las molestias respiratorias.

Se debe considerar una alimentación balanceada manteniendo los horarios de alimentación y así asegurar un adecuado aporte de energía, y micronutrientes, fortaleciendo el sistema inmune. Por ejemplo, es necesario incorporar en la dieta diaria cereales integrales, así como también, proteínas como pescados que aportan omega 3 y tienen acción antiinflamatoria. A esto se suman las frutas y verduras con alto contenido de Vitamina C, como las naranjas, pomelos, limones, pimentón, repollo y brócoli. Se debe incorporar también el consumo de yogurt y probióticos, tanto en bebidas lácteas o kéfir “Yogurt de pajaritos”.

La académica UCM fue enfática en señalar que es relevante que la alimentación se vaya adecuando a la evolución de la enfermedad, pues existen pacientes que solo cursan el Covid-19 como una gripe, sin embargo, otros presentan mayores complicaciones.

Y agregó que “El estado nutricional adecuado es fundamental para estar preparados ante amenazas externas, y que los estilos de vida saludables sostenidos en el tiempo favorecen que nuestro sistema inmunitario pueda actuar de mejor manera. Es importante consumir abundantes verduras y frutas, situación que a nivel país queda mucho por avanzar en este aspecto y aumentar la ingesta de agua. Considerar adicionalmente el evitar comprar alimentos listos para consumo en lugares no autorizados y preparar alimentos en casa para la alimentación diaria de toda la familia considerando las medidas de higiene en la manipulación de alimentos”, explicó.