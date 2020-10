Social 23-10-2020

Cómo armar un “kit de seguridad” para protegerse del Covid-19 durante el Plebiscito Nacional 2020

El próximo domingo 25 de octubre se desarrollará el Plebiscito Nacional 2020 que dirimirá el futuro de la actual Constitución. Este proceso cívico se concretará en un contexto en el que el Covid-19 todavía sigue presente en el país, por lo que es necesario tomar algunos resguardos para reducir el riesgo de contagio durante las elecciones.



Para el doctor Paulo Granata, Coordinador de la Red de Urgencia Redsalud, lo ideal es salir preparados con un “kit de seguridad”, considerando que este proceso no será como los anteriores, donde sólo bastaba llevar la cédula de identidad y listo.



“La primera recomendación es incluir mascarillas adicionales ojalá más de dos, sobre todo para las personas que usan insumos desechables, aunque también aplica para quienes tienen mascarillas reutilizables. La razón de esta medida es simple: no sabemos cuánto tardará una persona en votar y por lo mismo, hay que considerar que todo el proceso entre ir, sufragar y volver al hogar, puede tardar más de dos horas”, explica el Dr. Granata.



Quienes utilizan mascarillas reutilizables, la sugerencia es dejar de usarla una vez que regrese a casa. “Tal como se indica, esas mascarillas se pueden lavar con agua y detergente y lo ideal es hacer ese proceso de limpieza tan pronto sea posible”, agrega el experto.



Otros de los elementos que se aconseja incluir en el kit son guantes y alcohol gel. “Puede ser que durante el trayecto esté en contacto con distintas superficies y por lo mismo, el uso de guantes es muy recomendable, ojalá más de dos pares para cambiarlos si el trayecto es muy largo. De todas formas, en caso de que esto no sea posible, es importante llevar alcohol gel, que tenga un porcentaje de 70%”, advierte el urgenciólogo.



También es conveniente llevar un paño para limpiar el celular. “Las pantallas de estos aparatos están diseñadas para estar en contacto con la mano, con los dedos. Lo ideal es limpiar permanentemente esta superficie con un paño y un spray desinfectante. También se puede utilizar alcohol gel para esos efectos”, indica Granata.



En materia de implementos para la votación misma, es muy importante según el Coordinador de la Red de Urgencia Redsalud, llevar un lápiz propio y evitar compartirlo con otros. De hecho lo más adecuado es portar un desinfectante en spray pequeño, que permita desinfectar el lápiz una vez que sea usado y si no es posible en el mismo lugar, hacerlo al llegar a casa. Por último, si se usa un lápiz ajeno, hay que desinfectarse las manos con alcohol gel antes y después.



DISTANCIA FÍSICA Y LAVADO DE MANOS



Al momento de llegar al local de votación, se debe mantener la distancia física al momento de hacer una fila, con una separación a partir de 1,5 metros hacia arriba. También tomar los mismos resguardos si hay encuentros repentinos con gente conocida y amigos.





“Normalmente, en una jornada de votación, uno asiste a un recinto público al que también tienen que concurrir amigos, vecinos, familiares u otras personas cercanas a la comunidad donde se vive. Si eso ocurre, es posible que nazca el impulso de saludarlos, hablar con ellos, de mantener algún tipo de contacto social. Lo importante es respetar todas las medidas de separación física y no saludarse de beso ni de apretón de manos, manteniendo una distancia de un metro y medio o más, y siempre usar mascarillas si se sostiene una conversación”, explica el Dr. Granata.



Al regresar al hogar, el especialista también recomienda sacarse la ropa y lavarla. Es aconsejable usar una tenida sólo para ir a votar. Al volver hay que lavarla para disminuir riesgos. También es necesario que las personas siempre se laven las manos con agua y con jabón, por al menos 20 segundos, tras la votación.



Por último, el experto aconseja acudir al médico si durante la jornada de votación o días después de esta comienzan a aparecer síntomas como fiebre, pérdida del olfato o del gusto, malestar general y otros asociados al Covid-19.



“Siempre es conveniente prevenir. Por lo mismo, ante la sospecha de Covid-19 se debe consultar de inmediato con especialistas que los guiarán de forma adecuada. En ningún caso automedicarse y, por último, no esperar a que la persona esté grave”, enfatiza el Dr. Granata.



Acerca de RedSalud CChC



RedSalud es la red de salud privada con mayor cobertura de Chile, cuyo propósito es brindar a sus pacientes una salud de calidad accesible, disponible y con calidez humana.

Actualmente, cuenta con más de 40 Centros Médicos y Dentales a lo largo de todo Chile y 9 clínicas: RedSalud Santiago, RedSalud Vitacura y RedSalud Providencia, además de las clínicas regionales RedSalud Iquique, Elqui, Valparaíso, Rancagua, Mayor Temuco y Magallanes.