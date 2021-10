Opinión 24-10-2021

Cómo ayuda la tecnología biométrica a la reactivación económica?



Es difícil dimensionar el gran impacto que en materia económica ha provocado la pandemia a nivel mundial. Solo en Chile, el año pasado el PIB sufrió una caída de alrededor del 6%, perdió más de un millón de empleos y según lo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación promedio superó el 10%. A pesar de este escenario, la innovación, la reinvención y la adaptación fueron grandes aliados en estos casi dos años de la llegada del COVID-19.



El uso de los canales digitales y de la tecnología para poder comunicarnos se hizo imprescindible, sin embargo, la realización de trámites que culturalmente se realizaban de forma presencial, en muchos casos, por las restricciones de movilidad, fueron postergados por tiempo indefinido y, en muchos casos, cancelados para evitar contagios por contacto.



Si bien, antes de la pandemia las soluciones contactless ya comenzaban a ser una tendencia, el escenario impuesto por el COVID-19 aceleró la búsqueda para la facilitación de trámites de manera remota. Pero ¿cómo validar la identidad de las personas para permitir la realización de negocios o servicios? y ¿Cómo utilizar la innovación para la protección de datos personales?



La tecnología biométrica hoy es una herramienta que otorga un alto nivel de certeza al usar características inherentes de cada persona y así, no solo facilitar actividades económicas, sino también, algo sumamente importante, evitar fraudes por suplantación de identidad porque no permite el almacenamiento de datos lo que evita las amenazas de ciberseguridad. La utilización de la firma autógrafa digital (FAD®) permite la validación de información utilizando simplemente la cédula de identidad, un smartphone, su cámara y acceso a Internet.



La innovación en general y la tecnología biométrica en particular son recursos potentes para ayudar hoy a la reactivación económica y de negocios. En el ámbito de negocios y la actividad comercial, esta última puede ser de gran apoyo para evitar la propagación del virus porque da solución a requerimientos de identificación, ya que permite el distanciamiento, una validación segura y automática sin la necesidad de acudir a un lugar físico en ayuda de asistencia.







Marcelo Figueroa, Gerente General de NA-AT Technologies en Chile