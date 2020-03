Opinión 11-03-2020

Cómo convivir entre “vitrinas cerradas” y “ventanas abiertas”





¿Si nos cierran la vitrina, tenemos nuestra ventana? El estallido social cerró muchas vitrinas, y así como nadie estaba preparado, tampoco lo estaban los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Lamentablemente, la transformación digital 4.0 no está lo suficientemente presente en Chile para ayudarnos después del 18-O, es por eso que se hace vital avanzar en ello.



Chile debe estar más preparado digitalmente para seguir vendiendo productos y servicios a pesar de lo que pueda ocurrir, pues hoy es el estallido social, pero mañana puede ser la naturaleza.



Crear canales de venta alternativos es un camino y el mundo ha puesto esa misión en potenciar la comercialización online o e-commerce. El comercio electrónico permite seguir vitrineando, es más, lo permite 24/7, es decir, a toda hora y todos los días.



Al tener la ventana abierta al mundo millones de usuarios nos verán y comprarán, ello, sin importar si en las calles de Chile la gente se manifiesta. Ahora es decisión de cada uno si quiere ser visto o permanecer en su escaparate físico esperando.



La situación por la cual pasa el país entrega una gran cantidad de oportunidades en muchos aspectos. Por eso, es momento de abrir la ventana al mundo. No espere más, porque de esta manera nunca más cerrará su vitrina.



¿Cómo partir? En Ecolabore recomendamos hacerlo a través de comunidades. Una de ellas es ejecutada por la Cámara Nacional de Comercio a través de su programa Entre Cámaras, el que busca crear una red de negocios colaborativa entre Pymes, emprendedores y todos quienes tengan una empresa o un servicio que ofrecer.



Se trata de una plataforma única a nivel nacional cuyo alcance toma gran relevancia en el actual contexto de reactivación de la economía y de este segmento clave para el país.



La venta por internet o comercio electrónico es para todos, grandes y pequeños. No obstante, es clave dedicar una hora diaria para posicionarse online, pues los productos y servicios serán expuestos las 24 horas. La buena noticia es que tenemos a nuestro favor la hiperconexión, el intercambio de información, el derecho a ser visto (24/7), el marketing unificado y la transformación digital 4.0. El mundo está girando…por eso giremos con él.



(Eduardo Viveros, director comercial de Ecolabore.cl.)