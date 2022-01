Social 02-01-2022

Cómo cuidar el auto frente a las “olas de calor”: Advierten que temperatura interna de los vehículos puede sobrepasar los 80°C



“Se recomienda revisar el nivel del anticongelante y, como medida de seguridad, nunca quitar la cubierta del radiador cuando el motor esté caliente.



Las altas temperaturas de la época y los extensos viajes por carreteras aumentan las exigencias de todo tipo de vehículo, causando en más de alguno ciertos daños. Pablo Didyk, gerente comercial de la División Automotriz de Salfa, se refiere en mayor detalle al tema y advierte dónde poner atención.

Partiendo por el motor del automóvil, el experto explica que el calor sí afecta su funcionamiento, pero en niveles mínimos, ya que tiene la ventaja de contar con los elementos necesarios para enfriarse a través de su sistema de refrigeración. “Se recomienda revisar el nivel del anticongelante y, como medida de seguridad, nunca quitar la cubierta del radiador cuando el motor esté caliente. Por otra parte, los conductores deben revisar todos los fluidos del motor como el aceite, líquido de transmisión, de frenos y de volante, para comprobar que estos niveles coincidan con los indicados en el manual”, indica Didyk.

Respecto al aire acondicionado, el ejecutivo señala que, en general, estos sistemas no son afectados directamente por el sol, dado que están bajo el capot y funcionan hacia el habitáculo: “No obstante, en días excesivamente calurosos es probable que algunos modelos de automóviles no tengan la capacidad de enfriar tan eficientemente. Adicionalmente, los sistemas de A/C deben ser mantenidos y se recomienda su revisión cada mínimo dos años”, advierte.

En otras aristas, como, por ejemplo, la pintura del automóvil, el experto dice que ésta es la zona más expuesta al sol, comentando que: “los daños no se darán en forma inmediata, pero poco a poco la pintura irá perdiendo el brillo opacándose cada vez más, llegando en algunos casos a generar desprendimientos como si se estuviera saliendo una capa superficial. Es recomendable cubrir el automóvil en días soleados, y así evitar el impacto directo de los rayos UV”.

En relación a los implementos interiores del vehículo, el gerente comercial de la División Automotriz de Salfa, indica lo siguiente. “En días de mucho calor, la temperatura al interior del vehículo puede llegar sobre los 80°C, por lo que se recomienda abrir las puertas un instante antes de ingresar a él para que el calor interior baje. Es también aconsejable tener cuidado con el volante de conducción, que en algunas oportunidades está tan caliente que puede llegar a dar la sensación de quemarse las manos. Para prevenir, busque estacionarlo en lugares sombreados”.