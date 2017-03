Opinión 01-03-2017

Cómo elegir el calzado escolar

Dr. Claudio Meneses, Traumatólogo Infantil del Hospital Clínico San Borja Arriarán te entrega algunos consejos

Con el inicio de las clases en marzo, para los niños en edad escolar comienza todo un año de actividades. Para enfrentar todos esos meses de actividad, es vital que puedan estar cómodos y un aspecto muy importante es el calzado que usarán para ir al colegio, cinco o más días a la semana y varias horas cada día.

Hay consejos y aspectos que los padres deben considerar al momento de comprar o renovar el calzado escolar, junto con el precio y lo estético. No sólo para que los niños estén cómodos, también para evitar malestares y la posibilidad de otras futuras dolencias.





Los padres deben comprar el calzado escolar que esté al alcance de su bolsillo, pero teniendo también en cuenta que no provoquen problemas de salud a su hijo.



Molestias



Un mal zapato puede ser aquel que no tiene la talla adecuada, que es muy rígido o cuya forma no se adapte al pie del niño. Y puede provocar desde dolor a un daño más permanente.



Lesiones superficiales como ampollas, heridas, hongos; inflamación y dolor de pies y piernas; uñas encarnadas e incluso casos de deformaciones óseas o articulares como los juanetes. Todos estos problemas pueden tener origen en un mal calzado.



CONSEJOS PARA ESCOGER EL CALZADO ESCOLAR



1.-El zapato a elegir debe cumplir el objetivo de proteger el pie a todo evento, considerando las diferentes actividades que desarrollan los niños y las diferentes condiciones climaticas, por lo que es mejor que sean calzados cerrados, de plantilla blanda, con antideslizante, contrafuerte duro, punta cuadrada.



2.- Es muy importante llevar al niño al momento de comprar el calzado, ojalá luego de todo un día de actividad, ya que de esa forma el pie estará en su momento más hinchado al probárselo.



3.- La prueba del zapato, además, siempre debe ser con calcetines o medias, para evitar equivocarse en el tamaño.



4.- Se deben probar ambos zapatos, no es infrecuente que un pie sea de tamaño mayor al otro y hacer que los niños caminen con ellos y los prueben dentro de la tienda.



5.- Al momento de la prueba, el zapato no debe oprimir el pie, pero tampoco ser muy grande, para no generar deformaciones y calzar adecuadamente de ancho, largo y alto. Como dato práctico al probar el zapato, se debe pedir al niño que lleve su pie lo más adelante posible, y uno debe ser capaz de colocar un dedo entre el contrafuerte y el talón del niño sin dificultad.



6.- El calzado debe ser de cuero suave, ya que este permite una adecuada respiración, evita la humedad y logra una mayor adaptabilidad. Los zapatos sintéticos pueden ser más económicos, pero muy poco durables y producen mayor sudoración favoreciendo las infecciones por hongos y lesiones en los pies.



7.- Las puntas deben ser amplias para que los dedos estén cómodos en su interior y no se produzcan malformaciones de los mismos. Ojalá redondas, en lugar de puntudas o angostas.



8.- La suela debe ser de goma, no de plástico, facilitando una adecuada tracción, o sea, que no se resbale, además de amortiguación y flexibilidad, reduciendo el esfuerzo de los tendones y músculos y facilitando el agarre en las diferentes superficies, facilitando el movimiento natural del pie.



9.- La lengüeta ojalá acolchada para que no transpire y reforzada en la base para evitar que se corra o doble y cause molestia.



10.- El taco no debe medir más de un centímetro y medio, para que la distribución del peso del cuerpo sea pareja en el pie. Además de tener una base ancha para la estabilidad.



11.- Salvo indicación médica específica, la planta interior no debe tener realces, si no ser plana ya que si un niño sano usa realce, el músculo encargado de levantar el arco no se potencia ni se activa (hasta los seis años las personas tienen habitualmente algún grado de pie plano y luego de eso se empieza a desarrollar el arco).



12.- Hay que privilegiar los zapatos con cordones o con velcro, para que se ajuste correctamente al tamaño del pie.



13.- El talón y el contrafuerte deben ser firmes (pero no duros), para evitar malas posturas.



14.- Ojo con las costuras interiores: deben ser parejas. Si hay alguna protuberancia podría terminar por lastimar el pie del niño. La mejor forma de comprobarlo es introduciendo la mano y tocando las paredes interiores del zapato.



15.- Para evitar deformarlo, es importante que el zapato sea utilizado sólo para el colegio, no para realizar deportes u otra actividad. Tampoco mojarlos innecesariamente. Es bueno enseñarles a los niños a ser responsables del cuidado de los zapatos, haciéndolos parte de su mantenimiento como lustrarlos, limpiarlos.



16.- Los ojales por donde pasarán los cordones deben ser metálicos, para evitar que se rompan con el uso.



17.- Es mejor privilegiar el zapato bajo, evitando los tipos botín, ya que dificultan el libre movimiento del tobillo.



Estas mismas observaciones se deben cumplir en el caso de las zapatillas para el colegio.



-¿Cada cuánto se deben renovar los zapatos?



No es bueno comprar los zapatos pensando en que duren dos años o más. El zapato debe ser del tamaño adecuado para el momento en que el niño se los está probando. Un tamaño superior a la talla puede hacer que el niño pierda la estabilidad del pie y sufra accidentes, además de ocasionar lesiones como ampollas en la piel y hasta deformaciones óseas y posturales.



No hay que olvidar que el crecimiento del pie es independiente en cada persona, pero por lo general en las mujeres se da hasta los 12 años y en los hombres hasta los 14, por lo que lo esperable es que en la época escolar el calzado se renueve al menos una vez al año.



Un consejo práctico cuando se compra es guardar las boletas, para usar en caso de garantía si surgen fallas o problemas en el uso.



¿Cuándo cambiar el zapato?



Lo aconsejable, sobre todo en los niños más pequeños, es estar atentos a su calzado y preguntarles si lo sientes cómodos o si les provoca alguna molestia.



Si vemos que frecuentemente se los saca o se queja de dolor o molestias, es muy probable que su pie haya crecido y sea hora de comprar otro.



¿Se pueden “heredar” los zapatos escolares a los hermanos menores?



Aunque es habitual que los zapatos terminen por quedarles chicos a los niños, cuando aún están en muy buen estado, no es buena idea que estos sean reutilizados por sus hermanos menores.



Si bien puede ser una alternativa tentadora para los padres, que les permite ahorrar, no hay que perder de vista que cada persona amolda y enchueca de alguna manera el zapato según su cuerpo y forma de caminar. Y usar el zapato de otro puede cambiar la forma del pie del quien lo usa.