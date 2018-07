Opinión 21-07-2018

¿Cómo enfrentar un futuro profesional sin tener experiencia laboral?





Hoy los jóvenes profesionales, luego de egresar de la universidad se ven enfrentados a un mercado sumamente competitivo, en el que la experiencia lo es todo para poder obtener un buen trabajo, sin embargo, ellos carecen de esta y por lo mismo quedan en una posición muy poco competitiva frente a otros profesionales que si cuentan con dicha experiencia. ¿Qué se les puede recomendar?, ¿Cómo adquirir experiencia si no se les da la oportunidad?, ¿Qué tipo de consejo entregar, para que a la hora de postular a un trabajo tengan las mismas posibilidades que los otros candidatos más experimentados?. Frente a estas interrogantes la respuesta es solo una: Dar una oportunidad, creer en ellos, dejar de encasillar el concepto de que en el trabajo solo se puede ser exitoso con experiencia.

Es lógico pensar que es un gran acto de confianza entregar la posibilidad de trabajar sin experiencia, pero ¿por qué no hacerlo?, nadie está hoy donde está, sin que otra persona y/u organización haya creído en él y le haya dado la oportunidad de comenzar a trabajar. Es ideal confiar en los jóvenes profesionales, creer en sus capacidades, en su energía y compromiso. Los tiempos cambian y los conceptos también, por lo mismo también hay que transformar, adaptar y crear oportunidades.

En años anteriores, cuando una persona comenzaba a trabajar en el sector de energías renovables, prácticamente no existían profesionales con los conocimientos y experiencia necesaria en ese instante para ello en el país, por lo que cabía preguntarse ¿Qué hay que hacer para poder enfrentar la necesidad de profesionales frente a una demanda que crecía a una velocidad que en Chile no se veía?. Las organizaciones simplemente tenían que creer, dar oportunidades y confiar en los nuevos profesionales que tenían las ganas y los conocimientos teóricos, aunque carecían de la experiencia necesaria; es un acto de fe permitir que nuevas generaciones se inicien en un mercado nuevo y joven en Chile. Hoy estos profesionales se encuentran posicionados en grandes compañías.



(Andrés Meyer

Director Ejecutivo Calev Consulting)