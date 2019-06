Opinión 09-06-2019

Como escuchar o leer críticas sin que te ofendan

“ La muralla, es la pizarra del canalla” o “ Pared y muralla, papel de canalla” . ¿ Recuerda Ud. estos antiguos dichos? Hoy, felizmente ya no se usan las murallas para ofender a alguien ,pero, que los canallas siguen existiendo, claro que sí. Hoy en día. anónimamente escupen su veneno, su poca hombría u odiosidades, en simples comentarios que escriben por internet.

Al respecto, leí recientemente un art. de la escritora Bechy Krinsky quien además es conferencista, columnista internacional y ganadora del premio de excelencia en periodismo del “ San Diego Journal Club” por 4 años consecutivos. Su art. lo denominó “ Cómo escuchar y leer críticas sin que te ofendan” del cual daré a conocer un extracto del mismo. Espero que compartamos plenamente su contenido.

Indiscutiblemente, escuchar o leer críticas y opiniones, debería ser algo bueno y…necesario para crecer. Una crítica sana y constructiva, como es de comprender, mejora las relaciones personales, desarrolla y enfoca el talento, alinea las expectativas, ayuda a resolver problemas, beneficia la comunicación y sobre todo…….mejora la calidad de vida personal y la autoestima de la persona aludida.

El tener o dar una opinión es algo muy normal .De hecho hay personas que tienen opiniones hasta de sus propias opiniones. Por lo que, cuando se lee o escucha cualquier opinión, esto, NO debería crear un problema, mas bien, debería crear una plataforma para iniciar una conversación sana y con ello propiciar cambios positivos.

En teoría, todos deberíamos expresar nuestras ideas, pero sin que éstas, causen conflictos. La cuestión entonces reside, no en lo que la gente dice o escribe, si no en el tono de voz, o los sentimientos que afloran cuando escriben o dicen una crítica.

La persona que recibe la crítica es pues la única que puede controlar lo que lee o escucha y a su vez así decidir cómo la toma y que hace con la información que recibe .O sea, ¿ contesta o no? ¿ Valdrá la pena entregar una respuesta al que escudándose en el anonimato trata de empequeñecer, ridicularizar o destruir a otro? Claro que no. Si se dá, uno enaltece al pequeño, al ignorante, al pobre desinformado e inculto…

Por tanto, creemos que una persona que critica, puede mejorar sus habilidades ( si es que las tiene) para escribir, hablar sin lastimar y sobre todo elegir cuándo y cómo decir sus opiniones. Pero, la verdad es que la persona a la cual se critica, es la que aprende cómo sacarle provecho a la misma, mejorando sus estudios, sublimando sus capacidades y sentimientos, en el fondo: ……cambiando para mejor.

Recibir críticas nunca es fácil, ni es cómodo. Estas crean ansiedad, a veces tensión, miedo ,pero, cuando el que critica no da la cara, dice un amigo, acostumbrado a éstas, repugna y nos entrega más fortaleza y compasión al potencial enemigo .Por otra parte, una crítica puede tomarse como un ataque, una humillación, pero en realidad, las críticas pueden servirnos para confrontar las debilidades. Pueden ser éstas opiniones insignificantes o importantes, pueden tener bases reales o ser solo suposiciones inválidas.

La crítica, es una opinión entonces que tiene el poder de mejorar o lastimar al destinatario .Después de todo uno sabe, cuando las palabras tienen valor y cuando no hay nada que rescatar. La elección siempre va a radicar en la “actitud” que tome la persona al leer o escuchar una crítica.

Al respecto la escritora B. Krinsky entrega una receta en su art. que titula“ transformando la crítica” Dice que dicha receta posee varios ingredientes, entre ellos : Valor – Fortaleza y Confianza para escuchar o leer una crítica.

-Perspectiva: Visión para ver más allá de lo que se lee o escucha.

-Compromiso: Decisión de ser uno cada vez mejor y buscar la excelencia.

-Humor: Aprender a tomar los comentarios con simpleza y chispa

-Gratitud: Tratar de tener humildad y agradecimiento a las personas que critican positivamente. A continuación hace presente que para convertir una crítica efectiva debe ser : “ Filtrada “ o sea, separar QUE dicen del QUIEN y del COMO lo dicen. El mensaje es lo que importa, lo demás son que se pueden diluir.

- Entender que el punto de vista de los demás puede cambiar las limitaciones personales. Las opiniones de otros permiten ubicar, entender y aclarar malentendidos.

Aprender de esto permite crecer y ser cada día mejor persona.

-Reconocer las tendencias y la forma personal de ser, permite actuar en forma efectiva. Cuando uno reconoce sus errores o debilidades, escuchándolas de otras personas, puede entender con claridad lo que no funciona y entonces , puede cambiar.

La lección que nos deja la escritora Bechy Krinsky a través del artículo que he condensado, es que querámoslo o no, siempre habrán seres que en forma anónima ( la mayoría de las veces) hacen críticas no constructivas ,enalteciendo a algunos que gozan en su egolatría y tratando de perjudicar a otros solo por el hecho de ser en el fondo superiores en intelectualidad y moralidad.

Por tanto, Becky termina acotando: “libérate del sentimiento de incomodidad que produce la crítica, ya que esta, también te puede ayudar” …………





René A Recabarrren Castillo

Profesor Normalista