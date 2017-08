Crónica 23-08-2017

¿Cómo ganar dinero desde casa?

Hoy trabajar desde una oficina ya no es una obligación. Existen muchas opciones para equilibrar las labores del hogar, la familia y los ingresos.



Hay muchas mujeres que por opción decidieron dejar de trabajar y quedarse en casa al cuidado de los hijos. Sin embargo, el dedicarse a la familia no es sinónimo de no poder trabajar, emprender o producir ingresos a través de algunos trabajos no convencionales, los que en su mayoría pueden desempeñarse desde la comodidad del hogar y en horarios que le permiten lograr un equilibrio entre el trabajo y la familia. Ingrid Quezada, PR & Marketing Manager de FOL.cl, primera plataforma on-line de fondos mutuos, entregó algunas claves para obtener más dinero desde el hogar.



El primero es ser creadora de contenidos o bloguera, el cual está muy de moda y se ha transformado en una tendencia entre las mujeres de todas las edades. “En este trabajo lo más importante es buscar curiosidades, notas de interés o lograr canjes con algunas marcas. Si logras convencer a las masas, a largo plazo podrás rentabilizar tu blog con algunos banners (marketing digital)”, señaló.



Otra opción son las ventas en catálogo de productos femeninos. Ingrid Quezada explicó que existen empresas muy reconocidas de las que puedes vender productos con muy buenas ganancias. “Compañías como Natura, Avon, Oriflame, y muchas más, que permiten ser la dueña de tu propio negocio. Puedes hacerte representante de ventas y ganar muy buena comisión. Como recomendación, debes buscar por Internet ventas de catálogos y encontraras variadas opciones”, comentó.



Por otro lado, si tienes experiencia o eres experta en alguna área en particular, como, por ejemplo finanzas, contabilidad, evaluación de proyectos, entre muchas otras especialidades, lo más probable es que puedas ser consultor. “Hay muchas entidades y fundaciones, u ONG´s, que buscan consultores freelance o part time, ya que existen muchas personas que siempre van a necesitar orientación en distintas materias. Así que si eres especialista en algo, como recomendación debes crear tu página web y comenzar a promocionar tu marca personal junto con tus servicios como asesorías. Primero puedes partir dándote a conocer entre tus familiares, amigos y contactos de redes sociales, especialmente en Linkedin, que sirven mucho para este tipo de publicidad en ámbitos de trabajo”, aconsejó.



Para la PR & Marketing Manager de FOL.cl, una actividad que no falla para generar ingresos desde la comodidad de la propia casa, es abrir tu propia tienda online a través de redes sociales, como Instagram o Facebook, con artículos viejos o que ya no utilices. Puedes ser el futuro Mercadolibre.com o Yapo.cl, que partieron con pequeñas ventas por internet hasta convertirse en grandes sitios web E-commerce.



Pero si no comprendes el mundo de las inversiones y prefieres que otros con conocimiento lo hagan por ti, existe una empresa tecnológica que se encarga de analizar y comparar cuales son los mejores fondos mutuos del mercado de acuerdo a tu perfil de inversionista. “Con esto podrás comparar las mejores rentabilidades y así poder obtener una amplia visión para que inviertas. Hay fondos para invertir y otros fondos mutuos para ahorrar, dependerá de lo tú busques. Las ventajas de invertir en estos fondos es que no es necesario hacerlo con grandes cantidades de dinero ni tampoco ser experto en el tema. Por ejemplo, en fondos mutuos está el portal FOL.cl, que es una especie de un gran supermercado de fondos mutuos, y lo más importante es una empresa regulada por la SVS”, aconsejó.



Estas son sólo algunas de las formas que hay de ganar dinero desde la casa y que te servirán como ejemplos para barajar distintas alternativas al momento de evaluar si quieres trabajar desde la comodidad de tu hogar. Ganar dinero sin necesidad de ir a una oficina solo depende de ti.