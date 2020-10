Opinión 04-10-2020

Cómo la gamificación ha impactado el área de recursos humanos





La gamificación está cada día más presente en nuestra vida y con mayor presencia en el sector de los RRHH, y esto es un hecho. Existen dos perfiles del videojugador: el casual y el intensivo. Está claro que todos somos gamers en mayor o menor medida. Los jugadores casuales se inclinan más por los videojuegos de estrategia y los intensivos por los de deporte y guerra.



La tecnología es una varita mágica, en las manos del ser humano, el mago. Por ello, aquí es donde tenemos una oportunidad enorme, una oportunidad de probar, de hacer cosas que no hicimos antes. Es hora de jugar, de ser nosotros 100% porque hay poco margen de error. El videojuego nos conecta más con el disfrutar el aquí y ahora.



Hoy, las herramientas tecnológicas están disponibles y quienes las conocemos bien queremos que se luzcan, que saquen lo mejor de las personas, que las potencien y las empoderen. Esto es la esencia digital: la tecnología al servicio de la gente.



La selección, la formación, la fidelización del talento, y la productividad se ven beneficiadas por la aplicación de los videojuegos al sector de la gestión de personas.



En relación a la marca empleadora, la gamificación mejora la comunicación entre la empresa y los trabajadores y ofrece además una posibilidad para dar impulso a la comunicación corporativa. Las mecánicas y dinámicas del juego potencian a que el colaborador sienta que su feedback será tomado en cuenta, generando una gran motivación.



No hay dudas que este tipo de herramientas optimizan tiempos, agilizan los procesos de selección y diagnóstico interno del personal y, que por sobre todas las cosas, está basado en un proceso basado en datos fiables.



Por eso, aquí defino a la gamificación creando un nuevo modelo, el modelo SAEE (Simple, Ágil, Escalable y Exacto). Al ser un videojuego, este proceso también se hace interesante. El cantidato o colaborador lo hace en un lenguaje y contexto innovador, atractivo y personal.



Según una encuesta realizada por Junior Achievement en un reciente webinar, el 98% de los jóvenes les gustaría una entrevista de trabajo a través de un videojuego.



La digitalidad y la gamificación para RRHH nos ayuda, nos empodera y nos enfoca solamente en nuestra necesidad, dándole un mayor valor al tiempo, una mejor utilización, y haciéndole la vida más fácil tanto a los candidatos y colaboradores, como a los departamentos de Recursos Humanos.



Este es el nuevo mundo de RRHH, y ha venido para quedarse.



Javier Krawicki – Co Fundador de Nawaiam