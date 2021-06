Social 30-06-2021

¿Cómo les ha ido a las Fintech en Chile durante la pandemia?



Experto analiza esta pujante industria que ha experimentado un alza importante en este último tiempo sobre todo las del sector de pago y de ahorro y gestión de activos.



El mercado de las FinTech ha crecido enormemente durante la pandemia, especialmente, en mercados emergentes como nuestro país, donde muchos servicios seguían estando basados en la interacción persona a persona. Además, el ofrecer servicios de manera digital permite hacerlo muchas veces con menores costos y mayor eficiencia para los usuarios finales que no necesitan moverse de su casa para recibir un servicio.



Según el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y otras organizaciones, las que más han crecido han sido principalmente los exchanges digitales, y las plataformas de pagos, ahorros y de gestión de activos.



Son justamente las empresas tecnológicas ligadas a las inversiones, como “Racional”, las que han sabido sortear de mejor forma este período y se han ido potenciando en Chile durante la crisis sanitaria. Se trata de la principal App chilena comprar ETFs (fondos cotizados en bolsa que usualmente replican la rentabilidad de un índice) directamente y de manera individual; es decir, no a través de fondos mutuos como se solía hacer antes.



De acuerdo con el CEO de esta Fintech, Boris Garafulic, la industria tecnológica y financiera seguirá aumentando su participación en el país y es una tendencia que llegó para quedarse. “Creemos que solo seguirá acelerando su crecimiento, explicado por una mayor popularidad y confianza de los servicios actuales, pero por sobre todo por nuevos servicios y productos nuevos que debieran comenzar a llegar a países como el nuestro. Los pagos e inversiones serán dos de los que probablemente tengan más cambios en los años que vienen”, resaltó.



Según Garafulic, el sector Fintech ya lleva cierto tiempo acelerando su crecimiento, pero sigue siendo muy incipiente en sectores como, por ejemplo, la gestión de activos, en donde las personas siguen invirtiendo en los fondos mutuos tradicionales, mientras que en países más desarrollados dejaron hace mucho tiempo de ser los instrumentos más eficientes, en comparación con invertir directo en ETFs, acciones y otros.



Para finalizar el ejecutivo enfatizó que nuestro país necesita una mejor regulación para nuevos productos y servicios que antes sencillamente no eran factibles, por lo que espera que los proyectos de regulación Fintech sigan avanzando y comiencen a funcionar pronto en el país. Además, comenta que el área de protección y privacidad de datos y ciberseguridad también tiene mucho espacio para hacerse más robusto, y que podría ser bueno tomar elementos de países más desarrollados, como de la legislación europea -Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)-, para que Chile pueda cerrar más rápidamente la brecha con la que actualmente cuenta.