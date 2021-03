Social 27-03-2021

¿Cómo lograr que los niños y niñas presten atención en las clases online?





- La Dra. Sandra Castro, académica de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule, entregó tips para potenciar el aprendizaje y la concentración de los niños y niñas, durante las clases virtuales.

¿Es usted de los papás y mamás que mientras trabaja desde su casa, debe estar pendiente que sus hijos e hijas tomen atención a su profesora? Debido al COVID-19, estar frente a una tablet, notebook o celular, dejó de ser solo para entretenerse, hoy son también los dispositivos con los cuales los niños y niñas pueden conectarse a sus clases, por lo que su uso también está relacionado con el aprendizaje y la enseñanza.

Según explicó la docente de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dra. Sandra Castro, los padres deben contribuir con la adaptación positiva al proceso educativo virtual y hacerse cargo del proceso emocional que enfrenten, ya que son quienes mejor los conocen. “Deben ser una guía en todo momento para apoyar el comportamiento y los aprendizajes y no pretender reemplazar a los profesores o educadores, su misión es más cercana y estimuladora. Los padres se deben mostrar abiertos ante cualquier duda que surja y escuchar sus comentarios o ayudarlos a encontrar las respuestas con paciencia y empatía”, comentó.

Alcances

Entre las sugerencias que entregó la académica UCM, está el darles el tiempo necesario a los niños para que se genere el hábito de sentarse frente a la pantalla y ser parte de las clases virtuales, “Poco a poco se irán acostumbrando, necesitan de un proceso de transición (el dispositivo de juego a estudio). También se deben establecer horarios para el uso de sus actividades académicas y de entretención, en esto se debe ser constante y determinado”, puntualizó.

A lo anterior se suma acompañar a los niños y niñas en las primeras conexiones, con una actitud positiva, sin regaños, ni intervenciones, solo como acompañante y estimularlos a la escucha, como invitándolos a poner atención a lo que se dice del tema tratado, con una actitud curiosa para logren interesarse.

“Cada actividad realizada en las aulas virtuales, se pueden potenciar en casa en la vida cotidiana, por ejemplo, usar el vocabulario que utilizó la educadora, repetir a medida que se da la ocasión, aprovechar actividades diarias para reforzar, en forma natural no forzosa”, acotó la académica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCM.

“Pueden hacer un horario en una cartulina, con los días de la semana, hora y las actividades, pueden utilizar colores llamativos, imágenes pequeñas, pegatinas, materiales que el niño o niña elija, eso hará que se apropie de las actividades del colegio”, continuó explicando.

Y agregó que “Durante las primeras semanas puede poner la alarma en el celular para avisarle de las actividades diarias, hasta lograr autonomía. Así como también mantenerse informado de lo que se hace en las clases y requisitos de éstas, y permitir el descanso, que se vaya a dormir temprano, que coma en un horario determinado, favoreciendo el desarrollo de cada día y la formación de hábitos”, recomendó.

Tips para potenciar el aprendizaje y la concentración

-Ser constantes en los horarios establecidos, no trasgredir el acuerdo de utilizar estos dispositivos fuera de horario.

-Tener a la mano los materiales que se solicitan en cada clase.

-Felicitar los logros, dar seguridad al niño y niña al realizar sus actividades.

-Adecuar un lugar para trabajar y libre de ruidos (en lo posible)

-Para la concentración, evitar interferir cuando el niño o niña está escuchando o participando. No le de las respuestas.

-Dele tiempo de descanso, no insista en hacer las “tareas” inmediatamente después de finalizadas las clases.

-Permita que tenga juegos que involucren el movimiento, estas pausas le ayudaran a despejarse y a liberar energía.