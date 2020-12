Social 10-12-2020

¿Cómo mantener las casas frescas en verano? Experta entrega recomendaciones



Investigadora de la Universidad de Talca destacó la importancia de la aislación a la hora de evitar las altas temperaturas al interior de las edificaciones y la necesidad de bloquear la llegada directa de luz solar a través de las ventanas.



Con la llegada del verano, se hace necesario encontrar medidas que ayuden a mantener la temperatura agradable al interior de las casas. Algunos cambios estratégicos podrían disminuir el calor, pero sin incurrir en gastos excesivos.

La académica de la Universidad de Talca y directora del Centro Tecnológico KIPUS, María Luisa del Campo, explicó que la medida más relevante que se debiera realizar es mejorar la aislación de las casas. “Si bien no es una solución inmediata, ni fácil de incorporar, sobretodo en una vivienda existente, si uno en realidad quiere hacer un cambio en el largo plazo y una inversión más permanente, esa sería la primera recomendación: mejorar la aislación térmica que, en general, todas nuestras casas adolecen importantemente”, declaró.

En primer lugar, se debieran enfocar los esfuerzos en aislar el entretecho de la edificación. “La solución que más impacta es la más barata, que es aislar el entretecho” y agregó que el material aislante “puede ser encontrado en cualquier ferretería hoy en día, que venga en rollos o en planchas, y se distribuye libremente sobre el entretecho. Eso impacta tremendamente en poder evitar el calor”.

En cuanto a las ventanas, la arquitecta manifestó que también son una fuente de pérdida térmica, por lo que es bueno invertir en aquellas de mejor calidad como doble vidrio o termo panel. Sin embargo, es más importante bloquear la radiación solar: “Además de tener una buena ventana que obviamente va a ayudar, hay que combinarlo con generar sombra ante la ventana, porque cuando llega el sol, la temperatura va a aumentar, aunque la cambiemos”.

Una alternativa para generar sombra es plantar árboles. “Para que puedan entregar sombra durante el verano y que no sean un impedimento para la ganancia de calor durante el invierno, lo ideal es que sean aquellos que pierdan las hojas, árboles de hoja caduca. Especialmente son recomendables en el lado poniente de las edificaciones, porque ahí por la trayectoria del sol, está en un ángulo mucho más horizontal”. En cambio, las ventanas que dan hacia el sector norte, la académica recomienda estructuras más horizontales “puede ser un alero o mallas de tenso estructura que a veces se pueden recoger o cosas de ese tipo”.



Nuevos aires

Actualmente, es más común ver sistemas de aire acondicionado en las casas, pero esta alternativa, aunque efectiva, puede significar un alto gasto en electricidad. Para evitarlo, Del Campo recomienda fijarse en la eficiencia energética del aparato. “Es mejor hacer la inversión inicial más costosa, pero después el consumo no sea tan alto”, declaró.

Para evitar el uso continuo de estos equipos de enfriamiento, la arquitecta plantea una estrategia pasiva de eficiencia energética que consiste en ventilar las casas durante la noche. “Si se duerme con las ventanas un poco abiertas, se pierde el calor ganado durante el día y amanecemos con una temperatura mucho más baja”, y añadió, “luego se debe procurar mantener el frío en el interior que gané durante la noche”, de esta forma se utilizará menos el aire acondicionado y se logrará lo que describió como un manejo eficiente de la temperatura interior.

Además, Del Campo recordó que existen implicancias negativas de estos sistemas de refrigeración: “El abuso del aire acondicionado, si es que no está bien ajustado, puede tener consecuencias negativas a la salud”. Hacer las mantenciones recomendadas, cambiar los filtros y evitar las temperaturas muy bajas son algunas de las recomendaciones de la académica utalina.