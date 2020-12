Opinión 20-12-2020

Como me dueles Pascua





Pascua, como me dueles Pascua,

la desdicha, el dolor, el desamparo,

sombra eterna huella de pobreza

en el barrial de la barriada.



El hambre llora en un rincón,

la madre desnutrida,

secos sus pechos y sus ojos marchitos

nublados de esperanza que llega.



Pascua, como me dueles Pascua,

la canícula quema

en el zinc roto en las ocultas

casuchas lejos de la Plaza,





Pascua como me dueles pascua,

cuando el mendigo roba un pan

para su casa.









(Oscar Mellado Norambuena)