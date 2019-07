Crónica 30-07-2019

Cómo motivar a los colaboradores mediante incentivos no monetarios

La motivación forma parte de lo que impulsa al colaborador para acudir hasta su lugar de trabajo con buen ánimo y disposición. Pero, ¿qué los mueve realmente? En psicología se denomina motivación extrínseca, es decir, cuando se despierta ese interés por realizar una acción, pero no por ella en sí, sino por lo que pueda conseguir. Lograr un ascenso, un premio o reconocimiento suelen ser los más comunes.

Muchas empresas se han alineado con este enfoque optando por entregar incentivos no monetarios a sus colaboradores, justamente para llegar a objetivos comerciales que, de otra manera, no serían alcanzables.

Los programas de incentivos que SAWA Incentive Marketing implementa son una opción efectiva para satisfacer las necesidades motivacionales al interior de las empresas y si bien existen diversas alternativas, que son analizadas y desarrolladas por los profesionales del área, el catálogo de premios es una de las más demandadas en el mercado, como la solución tangible con más aceptación entre los colaboradores.

CONSEJOS PARA UN CATÁLOGO DE PREMIOS EFECTIVO

Variedad: No es necesario tener 1.000 productos publicados para despertar la atención de los participantes. Ofrecer originalidad y un beneficio extra a lo laboral es imprescindible.

Experiencias: Un viaje, entradas al cine o un fin de semana de relajación en un spa son algunos de los ejemplos que quedarán en la memoria de quien recibe el beneficio, ya que estos incentivos motivacionales impactan directamente a las emociones.

Para mejorar la productividad de una empresa no se necesita incurrir en grandes gastos. Motivar a los trabajadores mediante un catálogo de premios como parte del programa de incentivos no monetarios se puede trabajar, incluso, en conjunto con las diversas áreas de la compañía, como una forma de estrechar lazos y generar instancias de participación.