Opinión 24-12-2020

¿Cómo pasar Navidad o Año Nuevo sin un ser querido?

Se acerca fin de año y con ello también se aproximan las festividades de Navidad y Año Nuevo, fechas que se tiñen de celebraciones familiares, sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que han perdido un ser querido, y este año tendrán un puesto vacío en la mesa?



Sin duda, para muchos, estas celebraciones incluyen juntas familiares y compartir con los seres queridos, no obstante, actualmente, para miles de hogares alrededor del mundo serán las primeras festividades sin un ser amado, pudiendo esto generar sentimientos ambivalentes y ser fechas difíciles de sobrellevar.

Tras la pérdida de un ser amado, los festejos recuerdan la ausencia de quienes ya no están, es por ello que Funeraria Inmemoria ha generado recomendaciones para hacer frente a momentos complejos de sobrellevar.

Según Scarlett Isamit, psicóloga del área Apoyo Humano de la funeraria, “primero que todo si perdiste a un ser querido es normal que tengas sentimientos de rechazo o retraimiento a las festividades que se aproximan, ya que socialmente existe mucha demanda por estar felices en estas fiestas donde constantemente se muestra ´la felicidad de compartir en familia´, sin embargo, al estar pasando un duelo se pueden generar sentimientos de angustia, dolor, soledad, los cuales obviamente no son acordes a lo que nos demandan socialmente, no coincidiendo con el estado emocional de quien atraviesa un duelo”.

Si desea celebrar las fiestas intente disfrutarlo: celebrar no significa que hemos olvidado a quien perdimos. No se sienta culpable por festejar y tener tiempos de alegría.



Realizar una conmemoración: al perder a alguien que amamos podemos generar el temor de olvidarlo, lo cual no es cierto ya que siempre llevamos a quienes amamos en nuestros recuerdos a pesar de que físicamente no estén presentes. Sin embargo, una bonita manera de recordar es poder realizar un pequeño acto conmemorativo de quienes ya no están; realizar un brindis, rememorar algunas anécdotas, revisar fotografías para honrar y recordar con paz a quienes ya no están. Puede que sea difícil inicialmente, pero es una manera simbólica de hacer presente a quienes amamos y físicamente ya no nos acompañan.