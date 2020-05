Crónica 23-05-2020

Cómo posicionar la luz en una videollamada para tener una buena iluminación



La cuarentena ha impulsado la masificación de apps que cumplen este rol, como Zoom y Google Meets, para trabajar o mantener la vida social. A pesar de esto, al ser una nueva tendencia, hay muchos quienes aún no entienden la relación entre la dirección de la luz y la cámara, por lo que varios han experimentado imágenes excesivamente oscuras o con una importante saturación de blanco en el encuadre.



El avance de la tecnología ha entregado una mayor facilidad para utilizar las telecomunicaciones, especialmente la masificación de los Smartphones, que ha permitido un mayor alcance en la interacción directa a través del video y el audio. Actualmente, este tipo de comunicación ha ganado aún más adeptos, y es que la distancia social, requerida para prevenir el contagio del virus Covid 19, ha popularizado esta práctica. Independientemente de la instancia, puede ser una telellamada con amigos y familiares, una reunión o entrevista laboral, recurrir a esta herramienta se ha vuelto una necesidad prácticamente cotidiana.



No obstante, el hecho de que se haya masificado no significa que su correcta utilización sea de conocimiento general. “No se trata únicamente de poner en marcha las aplicaciones que permiten el funcionamiento, hay que tener en cuenta la iluminación del lugar donde vamos a utilizarla. Los Smartphones poseen sensores en sus cámaras que son los responsables de recoger luz, sin embargo, no operan de la misma forma en que nuestros ojos lo hacen. Una prueba de esto, es cuando vemos con nitidez nuestro alrededor, pero al momento de utilizar la cámara frontal de nuestro móvil, el encuadre se ve totalmente oscuro o con exceso de luminosidad”, explicó Marisabel Guerra, especialista de dispositivos móviles de LG Electronics.



Para evitar estas situaciones, hay que tener en cuenta dos aspectos, la calidad de la luz y la posición del fondo respecto a esta. Si se establecen de forma primaria estos conceptos, se podrá obtener una buena imagen, independiente de la app que se utilice. “En primera instancia, será la iluminación de la habitación el factor que determinará si es un lugar apto para realizar la videollamada. Tomando este aspecto en cuenta, hay que evitar la posición de las ventanas detrás del usuario, es decir frente a la cámara de nuestro celular. Cuando ocurre esto, el ajuste automático de los niveles de brillo oscurecerá nuestro rostro y tendrá dificultades enfocar”, complementó Guerra.



Si no se dispone de luz natural, hay que tener en cuenta la procedencia de esta, si viene del techo, su contacto con el rostro puede generar sombras en los rasgos, lo que limitará la nitidez a las expresiones. “Se debe procurar que la totalidad el rostro se encuentre iluminado, por lo que se recomienda que la luz provenga de frente, sin que nuestro dispositivo haga sombra sobre nuestra cara. Hay que encontrar un ángulo que conjugue estos dos factores y conseguir una luminosidad equilibrada”.



Ahora bien, estas recomendaciones no son únicas para las videollamadas, son útiles para todos quienes utilizan las diferentes funcionalidades donde se utiliza la cámara frontal del móvil. “El periodo de cuarentena ha hecho que nuestra vida social dependa aún más de nuestros dispositivos, donde primordialmente se privilegian las interacciones a través de Redes Sociales. El auge de YouTube o Tik Tok han hecho creer a los jóvenes que es imprescindible contar con accesorios para la luminosidad como un anillo de luz, sin embargo, tomando en cuenta estas recomendaciones, es posible realizar contenido de buena calidad”, afirmó la especialista de dispositivos móviles de LG Electronics.