Crónica 27-01-2018

¿Cómo potenciar el Chile natural y el turismo aventura?

El impulso creciente de la industria turística y los reconocimientos que ha recibido Chile como uno de los mejores destinos del mundo para el turismo aventura, no sólo ha motivado a más personas a emprender en este rubro, sino también ha implicado un cambio en la perspectiva de la educación superior, para satisfacer las necesidades de profesionales y técnicos en esta pujante actividad. Francisco Santa María, es director de la carrera de Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián (USS) y cuenta que desde su creación en 2009 se han ido produciendo cambios por el devenir propio de esta actividad y los desafíos que implica consolidar el turismo sustentable en nuestro país. El académico señala que “al comienzo se enfocó en el desarrollo de habilidades para que los profesionales pudieran desempeñarse en ambientes naturales, con un fuerte liderazgo en actividades de deporte aventura”. Con el paso del tiempo se empezó a complementar esta visión con más trabajo con los empresarios del

sector, Sernatur, instituciones de educación superior y otros organismos públicos, fijándonos en una serie de brechas existentes en el mercado y por tanto en el perfeccionamiento del perfil técnico o profesional de las carreras del ámbito turístico. Santa María explica que en el caso de la carrera en la USS, “estamos incorporando más herramientas de gestión, de management y de manejo de tecnología, para potenciar la formación de programas y experiencias en ambientes naturales con mejores estándares de servicio y mayores posibilidades de comercialización, con el fin de que los estudiantes reciban no sólo conocimientos y habilidades, sino también para que tengan la capacidad de emprender en negocios exitosos y liderar equipos”. “Nosotros formamos a los profesionales que van a crear las próximas experiencias de turismo sostenible en Chile. Lo cierto es que la industria ha venido creciendo en más de 143% en los últimos diez años y pese a cualquier crisis económica sigue expandiéndose a tasas de entre el 12% y 16%”, indica Santa María. El profesional recalca que la actividad aporta “con cerca del 3,4% al PIB neto e indirectamente con servicios que complementan a la industria, la cifra llega al 10,2%”, los cuáles se distribuyen en diferentes actores, siendo un activador de la economía local de alto impacto. Por eso, Santa María dice que el turismo es muy importante, pero para garantizar su desarrollo también hay que hacerlo de una manera sostenible o sustentable “obligándonos a que esa articulación de la actividad no sea al azar, sino que intencionada y al mismo tiempo traiga buenos réditos económicos, ambientales y socio-culturales”. Actualmente, el concepto fuerte aunque incipiente en nuestra industria es el ecoturismo, y Santa María precisa que en la carrera se trabaja en la formación para que los futuros profesionales se preocupen de la conservación del medio ambiente, se vinculen con las comunidades locales, todo lo anterior fomentando el desarrollo económico. El académico detalla que “la carrera tiene actualmente cuatro especialidades que son: geoturismo, montaña, navegación y gestión de modelos hoteleros. En términos de navegación, a los estudiantes les enseñamos las herramientas necesarias para poder manejar embarcaciones a vela o desempeñarse en el medio acuático a través de la práctica del buceo, kayak y rafting, entre otros, con el objetivo de dominar este tipo de actividades para que el día de mañana puedan ofrecer y gestionar estas experiencias de turismo aventura. De igual manera ocurre con las actividades en eco-sistemas de montaña como esquí alpino y randoné, escalada y montañismo entre otras. Si vas para Chile… No obstante, reconoce que todavía hay deudas que nuestro país tiene que asumir en materia turística y que tiene que ver con la industria de la hospitalidad. “Lo que nos ocurre como país es que tenemos que hacer un cambio de cultura en el servicio, pero no en todo porque el chileno también es agradable y hospitalario, pero tenemos que superar el esquema de sólo obtener algo monetario por un servicio, potenciando más las experiencias para los turistas y visitantes”, indica Santa María. En ese sentido, precisa que “la hospitalidad cobra valor en la medida que un equipo lo haga valer y no sólo una persona. Toda la cadena de valor vinculada a esta actividad debe tener un alto estándar de hospitalidad y calidad”. “Nos han premiado sin hacer grandes esfuerzos nacionales coordinados en hospitalidad, como fue la distinción de Mejor Destino de Turismo Aventura en el mundo por segunda vez, aún no teniendo en general buenos desempeños en operadores de turismo aventura (son pocos los que destacan). El foco es que toda la industria tenga los mismos altos estándares”, afirma Santa María. Por eso, asegura que hay que aprovechar esta oportunidad para seguir potenciando la actividad en ambientes naturales, teniendo como principales actividades el turismo aventura, el ecoturismo, el enoturismo, relacionado con la industria del vino y el turismo astronómico, entre otros.