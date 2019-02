Opinión 02-02-2019

Cómo prepararse y qué es lo esencial para ir de camping

Equipamiento, alimentación, medidas de seguridad y planificación son aspectos esenciales para quien quiere hacer actividades al aire libre. Con mayor razón, si lo que se pretende es permanecer un tiempo más prolongado en un lugar, porque hay que cuidar del medio ambiente y de sí mismo.



La responsabilidad es un aspecto fundamental para evitar accidentes personales y daños ambientales. Es por eso que no solo basta con preocuparse de aquellos elementos que no deben faltar para ir de camping.



Francisco Sánchez, director de la Escuela de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián, dice que “lo primero que uno debe saber bien es el lugar que va a habitar, entendiendo que se trata de conocer el medio donde acamparemos y adaptarnos a eso”.



“En la zona norte tenemos desierto, después están los valles centrales que incluyenmontañas con mejor accesibilidad y el sur y la Patagonia con un clima bien marcado. Esto implica definir tres tipos de equipamiento y formas distintas de explorar”, dice Sánchez.



No obstante, precisa que hay elementos que se repiten o igualan al momento de resolver el tipo de equipamiento y la seguridad que necesitamos para el camping. En ese sentido, el académico de la USS sostiene que nuestro refugio y lugar de descanso es primordial y eso es lo que nos brinda la carpa.



“Si vamos a estar en la playa, las carpas de este tipo son de mayor altura y pesadas, además de que toman más tiempo para armar, aunque nos brindan un entorno seguro, ya que evitan que nos llegue directamente el viento, aunque en sí no tienen un efecto respecto a la temperatura”.



La idea es que la carpa impida “la pérdida de calor por convección o contacto del viento con nuestro cuerpo y para elegir una, hay que considerar que existe una amplia gama que está determinada por el precio, la altura y las dimensiones que uno quiere en el interior”.



“Después vienen las carpas de estaciones. Están las de dos estaciones que son para los valles centrales que sirven para recibir el viento y las precipitaciones. Son más bajas y livianas que las de playa, son cómodas y permiten un buen descanso, siendo las ideales para las personas que quieren hacer camping”.



Un elemento a considerar es el cobertor o cubre carpa, el cual se utiliza para aislar de la humedad y el agua. El problema es que en estas carpas la distancia de este implemento con la carpa es de poco centímetros, por lo que hay que tener cuidado con el viento y no ejercer presión o empujar este cobertor para que no se filtre el rocío o agua. Son carpas ideales porque pueden llevarse en la mochila, son de poco peso y fácil traslado en el caso de una exploración o travesía.



También existen las carpas de tercera y cuarta estación, pensadas para la montaña, pero son de alto costo e innecesarias para hacer camping en zonas que no son muy extremas en cuanto a viento y nieve.



Abrigo y ventilación

Francisco Sánchez indica que para mantener la temperatura corporal y dormir cómodos es necesario elegir bien el saco de dormir. Hay distintas categorías de acuerdo a la temperatura de trabajo óptima y máxima.



En ese sentido, el académico precisa que “la gente se guía muchas veces por la temperatura máxima y compra un saco de 18 grados bajo cero que en realidad funciona en forma óptima a 5 grados sobre cero” y si llega a su tope, termina colapsando y no proporcionando abrigo. Además, enfatiza que para la playa o el valle no se requiere un saco de dormir de tan baja temperatura, sino que uno estandarizado.



Casi tan importante como el saco, será la colchoneta, encargada de aislarnos con el suelo de la carpa y así evitar una pérdida de calor por contacto.



En cuanto a la ropa, la clave es vestirse por capas y Sánchez señala que “la primera que va en contacto con el cuerpo tiene que mojarse y secarse rápidamente, por lo que están hechas de telas muy respirables”.



“La segunda capa es para mantener la temperatura y se trata principalmente de la tela de polar, que funciona bien en climas secos, pero cuando hay humedad o lluvia se requiere la tercera capa que puede ser una chaqueta de pluma si es para protegerse del frío y la nieve o impermeable como de Gore-Tex, para que el agua escurra”, explica el docente.



Si se trata del calzado, Sánchez dice que un bototo tradicional de caña media es suficiente, porque la clave es el uso de calcetines que permitan mantener los pies secos y a buena temperatura.



Por último menciona, la mochila, la cual no debe ser de mayor tamaño de lo que necesitamos. “Se habla de litros y no de los kilos porque mide volumen del interior, pero que son importantes si se trata de hacer una larga travesía”, afirma Sánchez.



Por eso, sostiene que si “vamos a permanecer varios días en la playa, necesitamos un bolso para la ropa y un cooler donde guardar la comida, pero si se trata de un camping para luego moverse y explorar, hay que elegir una mochila que limite el peso de trabajo, de acuerdo al tamaño de la persona”.



En cuanto a la seguridad, Sánchez recomienda, “revisar el entorno antes de instalar una carpa y ver que no haya cursos de agua muy cerca y que sea un área despejada. Lo primordial es tener claro dónde se puede salir y cómo hacerlo en el caso de un accidente”.



Además, recalca que se debe actuar con mucho cuidado con el uso del fuego, respetando la prohibición de hacer fogatas para evitar incendios; y tener un adecuado manejo de la basura, no abandonando elementos como vidrios y plásticos.