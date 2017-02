Editorial 19-02-2017

¿Cómo re encantaran los partidos políticos a los ciudadanos?

A propósito del re fichaje de los partidos políticos, cabe esta pregunta a los ciudadanos comunes y corrientes, aquellos que no pertenecemos a ningún partido político ya los que siendo militantes hoy se cuestionan si seguir en la misma línea o no.

Para quienes tienen militancia por convicción, que son muchos la verdad en todas las tiendas o colores políticos en nuestro país, la pregunta es más bien, si quieren seguir o no siendo parte de una clase de ciudadanos a los que siempre se les cuestiona por faltas que cometen los que estando en el poder, hacen mal uso de él y decepcionan por sus deslealtades con su propio partido y con la Patria.

Este grupo de militantes, los de convicción, seguramente irán a firmar su adherencia con más o menos gusto, pero irán. De este grupo también hay unos cuantos que están pensando si militar en su mismo partido o mirar para el lado y quedarse con él. Están ahí, en la balanza.

Hay otro grupo de militantes, los de conveniencias, aquellos que por un puesto en alguna repartición pública, se mantienen en algún partido porque es como un “requisito” o parte del curriculum para acceder a una pega. Convengamos que existe el pituteo político. Hemos oído varias veces a profesionales jóvenes decir que no quedaron en un trabajo en algún servicio del público, porque no militaban en el partido político que tiene esa cartera. Y hemos sido testigos de profesionales que han abandonado el servicio público porque los han “invitado” a hacer campaña por un candidato X, y ante la negativa renuncian o simplemente se les despide.

Los militantes por conveniencia, pase lo que pase estarán ahí donde les digan que deben ir, porque se necesita el sueldo, aunque “reguleque”, es mejor que nada.

Los ciudadanos que no están en ninguno de estos grupos ( de los que hay más obviamente), tienen que tener claro que esta vez para militar hay que firmar ANTE un notario. De esta manera se evitará los que ha ocurrido a veces que la gente ni se enteró que la inscribieron en un partido político.

Ojalá, luego de este refichaje, los partidos políticos fijen sus metas en aportar a mejorar el país, dando lugar a la gente más joven tanto en las elecciones como en los cargos públicos con verdaderas elecciones, con verdaderos concursos de alta dirección pública.