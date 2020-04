Opinión 14-04-2020

¿Cómo salimos de nuestra actual crisis de valores sociales?



Lo que estamos viviendo desde el 18 de octubre del 2019 es una conducta común y reiterativa en nuestra sociedad. Después de la insurrección de algunos que buscaban terminar con el estado de derecho, el gobierno se vio en la obligación de poner toque de queda y muchos ciudadanos nunca entendieron de qué se trataba. Continuaban en las calles después del horario permitido y manifestaban una constante falta de respeto hacia los carabineros, nuestra autoridad. Era frecuente ver cómo algunos se paraban al frente de los militares a gritarles.



Después comenzamos a vivir la pandemia del Covid-19 y a algunos alcaldes se les hace muy difícil no cuestionar a la autoridad y se forma una constante crítica al ministro Mañalich y al gobierno frente a su gestión, pese al carácter inédito de lo que estamos viviendo a nivel mundial.



Y ahora vemos como el saliente presidente de la Cámara Baja, Iván Flores (DC), reconoce que a veces se impulsan proyectos inconstitucionales pese a que saben que son temas de iniciativa exclusiva del Presidente. Lo anterior lleva a algunos parlamentarios de Chile Vamos a formalizar su molestia por la serie de proyectos e indicaciones que serían inadmisibles e inconstitucionales y pese a ello se mantienen en trámite.



Todos estos hechos hacen pensar y mirar más en profundidad a nuestra sociedad para darnos cuenta que estamos frente a una constante desobediencia a la autoridad, y por lo mismo, es en lo que tenemos que trabajar a todo nivel. Los niños, por ejemplo, aprenden lo que ven de sus padres, es lo primero que conocen, lo consideran como único y verdadero, están constantemente observando nuestros actos, lo que hacemos lo imitan. Pero justamente nuestro problema de base está en la crisis de valores sociales: el respeto es el pilar de la moral y de la ética.



Cito a Sylvia Ubal quien se refiere a este valor fundamental que nuestra sociedad carece o bien se resiste a honrar nuestros valores morales. En una entrevista que concedió hace nueve años atrás afirmaba que “el respeto es, por lo tanto, un derecho y también una obligación; por una parte, es un derecho en que todos podemos y debemos exigir un trato de los demás acorde con nuestra dignidad como personas y, por otra, es también una obligación ya que nosotros tenemos que actuar de la misma manera con los demás”.



Lo que estamos viviendo desde el 18-O y que en este minuto se hizo latente es la falta de valorar el respeto. Todos tenemos que apreciar a los demás y reconocer la dignidad de las personas. Por eso que lo que NO debiéramos postergar más es la educación para tener una mejor sociedad de aquí a 20 años. No podemos seguir buscando responsables, tenemos que actuar ya. Pueda ser que la dura lección que nos está tocando vivir frente al coronavirus nos haga volver a nuestra esencia como seres humanos, a no insistir viviendo en el egoísmo, mezquindad, violencia y, por el contrario, retomemos aquel camino que nos haga ser mejores ciudadanos.



(Verónica Romero, cofundadora de Alerta Chile)