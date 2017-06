Opinión 18-06-2017

¿Cómo se hace la vida?

“ La vida no está envuelta con un lazo, pero sigue siendo un regalo”

Todos, algunos más que otros, alguna vez se han preguntado: ¿Tiene sentido el vivir? Esta interrogante se hace especialmente cuando se está pasando por algún mal momento, sea por frustración, sufrimiento, algún engaño o por simples desánimos.

En esos momentos, desearíamos tener una respuesta válida y vislumbrar la forma que nos permita vivir en mejor forma.

Pensamos que por mucho que uno lea o busque algún manual de respuestas sobre el tema, nunca se encontrará, pues nadie ha formulado instrucciones precisas y válida para todos , sobre el cómo vivir mejor día a día.

Tiempo atrás conversamos sobre este mismo tema y concluimos esa vez que la mejor respuesta está en las palabras del cantautor: “ caminante: no hay camino. Se hace camino al andar”( sabias palabras, ¿verdad? )

Hace poco encontré en la web algunos pensamientos respecto a la vida ,los que una vez más comparto con Uds Nos hacemos parte de esas ideas….

Decía, que la vida y por ende el vivir de cada cual, se realiza como es de suponer en el “ quehacer cotidiano”, por ejemplo, en aquellos ratitos que se enciende la pasión, traducida a veces en caricias, abrazos, besos.

La vida se hace también en esos instantes de desvelo o de placenteros sueños. O, en aquellos momentos en que podemos reír o llorar .En que confirmamos algo ,o dudamos de todo o solo de algo. En que caemos o nos levantamos. Todo esto y mucho más transcurre en nuestro diario vivir. Todo ello es parte de la vida y del ser humano.

¿ Y el cultivar el corazón para llenarlo de amor, respeto, generosidad, acaso no es parte de la vida?. En efecto, toda vida se hace trabajando día a día. Sembrando y cultivando sentimientos y buenas acciones ,pero, también haciendo cosas negativas, aunque sean éstas sin querer.

La vida, amables lectores, se hace “ agitando al mundo que todos llevamos dentro y descubriendo, el mundo que llevan los demás”.

Personalmente pienso, que una de las cosas más importantes del quehacer cotidiano reside en el cultivo de una sana amistad y que ésta, se construye entregando parte de nuestro ser y de nuestros sentimientos a los demás. A veces , solo diciendo “ gracias” ahondamos la amistad con parientes y amigos.

Nunca hay que olvidar que la actitud que se tenga hacia los demás, afectará las buenas o malas relaciones con éstos .Otros aspecto importantísimo que se debe tener presente, es que en todo acto diario, se deben cuidar las expresiones que digamos sobre los demás .Hay, pues que tener cuidado en lo que se dice, y como se dice. Cuidar que ellas no causen daño, perjudiquen a algunos y que por el contrario , sean siempre palabras de cariño, estimulo, asistencialidad.

También hay que cuidar los “ juicios” que se formulan, sean éstos a favor o en contra. Una mala palabra, un comentario mal formulado, puede perjudicar sin razón a alguien que No espera eso de nosotros .Así muchas veces se pierden amigos, se trizan amistades, que como al igual que un vidrio, nunca volverán a ser como antes.

La vida se hace paso a paso, día a día y en el recinto más sagrado de la intimidad de cada cual. No en una vitrina, un escaparate en que todos nos vean, si no en la quietud del silencio, silencio que también debemos aprender a cultivar.

La vida como hemos visto, se está haciendo a cada instante. Muchas veces, sin darnos cuenta que está ocurriendo .Así es como por ejemplo, cuando damos un simple apretón de manos, cuando estamos cumpliendo o tocamos suavemente un hombro, o con los compromisos adquiridos, pero, también cuando traicionamos la confianza de alguien, aunque sea sin quererlo, pero, así es la vida.

La vida está germinando cuando sonreímos, cuando damos un beso de despedida o de bienvenida .La vida se hace por doquier, en cualquier parte de nuestro propio mundo interior o circundante, donde en este último desgraciadamente abundan los celos, los miedos, la ignorancia, la venganza la injuria, los falsos testimonios , los rumores mal infundados .Pero, en ese mundo también existen lugares fértiles, en que abundan los sueños, las esperanzas, los buenos deseos, la intencionalidad positiva.

La vida, se hace proporcionando la felicidad y consuelo a los que nos rodean. Se hace amando, porque amor, paz, tranquilidad, es lo que necesita el mundo de hoy.

PENSAMIENTOS:

-La VIDA no es justa, pero aún así, es bella…..

-No cuestiones la vida .Solo vívela y …aprovéchala al máximo.





René Recabarren Castillo

Profesor Normalista