Opinión 23-08-2018

Como ser inclusivo después de los cincuenta y no morir en el intento…



Nacer en una generación que fue educada bajo conceptos que se están volviendo arcaicos y que a la luz de los acontecimientos se están cayendo a pedazos. Una generación que fue educada en el machismo, con la disciplina y el rigor militar, con obediencia irrestricta a los cánones y modelos imperantes, donde cada cual conocía su lugar, parece una tarea titánica el poder cambiarla en un mundo en que el parecer bien está de moda…

El tema de la igualdad de género está recién empezando y tiene muchas aristas y lo que para las nuevas generaciones parece estar más asimilado; sin embargo para los súper cincuentas es nuevo, desconocido, pues los prejuicios con los que se educaron forman parte de sus ser completo, de su ser religioso, cultural, ético, moral, está en cada gesto y cada acto que se realiza y la desconstrucción de un constructo que se ha naturalizado desde el origen de los siglos y fue avalado por la religión, por el modelo educativo formal e informal, por la madres, las familias, la publicidad, la música, el entorno… todo, parece imposible de borrar en un plumazo.

Es como si de la nada, de un día para otro, todo aquello que fue la leche nutriente que fortaleció cada músculo, cada hueso, cada neurona y que dio fortaleza al cerebro y al espíritu, estuviese irremediablemente mal, muy mal y toda una generación debiera sentirse avergonzada y pedir perdón, porque ha sido culpable de aberraciones e injusticias que nunca supo que acometió y que se hacen patentes para –como una bofetada- hacer salir ese demonio que lleva dentro y que no le permite ser empático y civilizado…

Iniciar un proceso de reeducación como el de los drogadictos o alcohólicos para desnaturalizar conductas que alguna vez fueron aceptables y “normales” y que ahora en este nuevo orden, modelo o paradigma son una enfermedad que debe ser curada y erradicada, ofensiva, peyorativa y discriminadora, es un tremendo reto, porque a cada instante se puede estar cayendo en falta –sin saberlo- y traspasando los límites o teniendo una conducta misógina, ya que se puede incurrir en falta -más grave o más leve- con delicadeces que van desde una mirada, la galantería, uso descuidado del lenguaje, menciones distraídas del género, comentarios poco afortunados sobre labores femeninas o más graves como tocaciones con sería intención romántica o peor aun lasciva…

Cuando se debate sobre el tema y se encuentran las posiciones feministas con las machistas se llega a situaciones que rayan en lo ridículo, como por ejemplo si la caballerosidad es ofensiva para una mujer, o si la fuerza física, que viene biológicamente asociada al sexo masculino, desde el origen de la especie, debe ser homologada a la mujer y esta deba ser tan forzuda como un hombre o si debiera depilarse o abominar de aquello que fue entendido como femenino… en fin, superficialidades.

El tema de fondo creo que es la igualdad de género, poder crear las instancias para nivelar la cancha y competir en igualdad de condiciones, tanto hombres como mujeres, lo que debiera ser lo relevante para llevar irremediablemente a la construcción de una sociedad donde la meritocracia –sin género- fuera la norma y diera lo mismos si eres hombre o mujer para ocupar un cargo, pues primara por sobre todos las capacidades, competencias, calificaciones para el cargo… en fin

Para terminar dejo algunos pensamientos de personalidades que han sintonizado con el tema:

"El machismo es como una enfermedad que tiene que ser curada. Si pudimos erradicar la polio, no veo por qué no vamos a poder erradicar el machismo" (Alan Alda); "No podemos tener una revolución que no involucre y libere a las mujeres" (John Lennon); "Ningún país alcanzará su potencial a menos que recurra al talento de nuestras esposas y nuestras madres, y de nuestras hermanas y nuestras hijas"(Barack Obama) ; "La libertad no se puede lograr a menos que las mujeres se hayan emancipado de todas las formas de opresión" (Nelson Mandela).

Queda mucho camino por recorrer y más aún por desandar…



(Jaime Gatica, profesor)