Editorial 19-11-2017

Cómo ser un buen votante y no morir en el intento

Llegó el gran día, como dicen los españoles: “¡que Dios nos pille confesaos!”, es de esperar que todo transcurra en normalidad y no ocurran hechos inesperados que nadie quiera vivir. Es que ser un buen votante no es fácil, para comenzar quien quiera lucirse en las elecciones tiene que tener clara su mesa, el número de orden y se preocupa que entre sus documentos esté su cédula de identidad. El buen votante saluda con buena onda al personal de FFAA y a las autoridades de la mesa. El buen votante lleva celular, libro o cubo rubik para no aburrirse en las esperas, pero ojo no se le ocurra sacarle foto al voto, esto está prohibido y podría irle mal. Si hace calor llevar agua, sombrero y usar protector solar. No se le ocurra ir en estado de ebriedad. Un snack saludable en su bolso sería apropiado si le toca esperar. El buen votante no se apura pero tampoco se demora, no pifea ni reclama a los vocales de mesa. Al votar doblará el voto antes de salir de la cámara pegándolo con la estampilla del servel y al meterlo en la urna constatará que las autoridades de la mesa están mirando la acción, no vaya a ser que piensen que no efectuó la votación.

Desee un buen día y agradezca el servicio público que están prestando sus conciudadanos. Si ve a una embarazada o persona con dificultades para movilizarse no se hace el desentendido mirando el Facebook desde su celular, ayude, acompañe, haga pasar. Parece evidente pero para jactarse de ser un buen votante lo principal sería ir informado y tener clara su votación. Y lo más importante claramente es ir a votar.