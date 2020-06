Social 16-06-2020

Cómo sobrellevar el distanciamiento social en tiempos de Covid-19?



Los expertos y el Gobierno están preocupados por esta situación, es por eso que el Ejecutivo anunció un programa para ofrecer ayuda psicológica a distancia a las personas que están pasando complicados momentos que terminan impactando su salud mental, mientras tanto desde Inmemoria nos entregan algunos consejos para no perder la conexión con el mundo.



En el último tiempo el Covid-19 ha dejado estragos en nuestro país, no sólo a nivel económico y de salud en el ámbito de enfermedades respiratorias con más de 160 mil contagiados y cerca de 3.000 muertos. También está provocando un enorme impacto silencioso en la salud mental de las personas que están viviendo el confinamiento voluntario y obligatorio en las 50 comunas con cuarentena en este momento, lo que afecta a más de 9 millones de habitantes del país.



El Presidente Sebastián Piñera anunció hace unos días el programa SaludableMente, un plan en materia de salud mental, que busca acercar esta arista a la población y que incluye la implementación de una plataforma digital con asistencia remota en que psicólogos y médicos especializados estarán a disposición de la ciudadanía. A continuación, una experta en el tema entregó algunas recomendaciones para enfrentar de mejor forma el encierro y la soledad que la pandemia ha traído a muchos debido al distanciamiento social, generando crisis de pánico, angustia, depresión y otras externalidades negativas.



¿DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y SOCIAL?

Primero es necesario explicar dos conceptos para entender el tópico, ya que no es lo mismo hablar de distanciamiento físico que referirse a aquel de carácter social.



“El distanciamiento social es una idea nueva para la mayoría de nosotros. Pero no es nada novedoso para los científicos que estudian propagación de las enfermedades. Ellos saben que se trata de la gran diferencia que todos podemos marcar en lo que respecta a la propagación del coronavirus. Por lo tanto, cuando se refieren a distanciamiento social en contexto de pandemia por Covid-19 se refiere al distanciamiento presencial y físico que pueda propagar el virus, y no limitarnos a establecer contacto emocional o social por otras plataformas virtuales (whatsApp, videollamadas, Zoom, entre otros) o tradicionales como el teléfono. Hoy más que nunca necesitamos una población más conectada emocional, y socialmente para superar esta pandemia”, explicó la psicóloga y coordinadora de la Unidad de Duelo de la empresa de servicios funerarios Inmemoria, Francisca Salvo.



Este concepto ha generado polémica, incluso se le preguntó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), y sus especialistas manifestaron la sugerencia de dejar de llamarle distanciamiento social y, en cambio optar por el término de distanciamiento físico.



Se considera que usar el término distanciamiento social puede implicar una sensación de desconexión con los seres queridos y, en un momento en que estar físicamente aislado de los demás pudiese afectar la salud mental, debe subrayarse cuán importante es que las personas se mantengan socialmente conectadas con sus seres queridos.





TIPS PARA MANTENER LA CONEXIÓN SOCIAL

Una imagen vale más que mil palabras, es por eso que hoy los videos llamadas y conversaciones con cámara (del computador o celular) a través de Zoom, Skype, Hangout, Gtalk y otras aplicaciones y herramientas tecnológicas se han vuelto tan populares en Chile y el mundo, siendo utilizadas fuertemente en los programas de televisión y noticieros.