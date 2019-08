Opinión 15-08-2019

¿Cómo transformar el fenómeno migratorio en una oportunidad?

Las maneras en cómo podemos entender los comportamientos migratorios en Chile, nos hace pensar en sociedad sobre sus múltiples aproximaciones al tema, explorando sus causas y por qué en los últimos años está adquiriendo mayor dinamismo e incremento.

Sin embargo, tales causas no debilitan una característica principal, que es un fenómeno que siempre ha estado presente en Chile y que, debido al aumento de su flujo, ha puesto en tensión nuestra práctica inclusiva, tanto a nivel personal como comunitario, viéndose incluso diferentes manifestaciones, como protestas anti migración o acciones racistas o acciones determinadas en nuestras políticas públicas.

Actualmente, pareciera que una visión carencialista predomina en la opinión pública, en donde algunos creen que estableciendo un control se termina todo el problema. Esta ingenuidad, visualiza al fenómeno migratorio como una problemática, siendo desde mi punto de vista una oportunidad de crecimiento cultural y económico para nuestra sociedad.

Los últimos datos del Centro de Estudios Públicos (CEP) muestran que los inmigrantes poseen más estudios que los locales, muestran índices de productividad mayores y el empresario local le paga un poco menos. Para ser exactos, un 17% menos según recientes investigaciones del libro “Inmigración en Chile”, cuyo lanzamiento fue este mes.

Estos datos se van equiparando con el local a través del tiempo, por la propia práctica intercultural que se va generando al vivir en el día a día. Sin embargo, esta convergencia hacia la equidad puede ser más áspera si como sociedad no nos hacemos responsables de fortalecer nuestras prácticas inclusivas. Es verdad que nuestras políticas de control tienen que perfilar hacia un sinceramiento de las intenciones de los migrantes, pero también, debemos fortalecer las prácticas inclusivas desde una esfera país.

Esto último, invita a conocer en mayor profundidad sobre el inmigrante que llega al país, específicamente, el perfil que viene a cada región, qué trabajo llega a realizar, (que en muchas ocasiones el local prefiere no ejecutar) y algo menos explorado: qué área de producción el inmigrante desarrolla o podría desarrollar, ya que es un capital humano que es parte de nuestra sociedad que se amolda a las oportunidades del país, pero además, Chile debe velar sobre qué áreas de producción emergentes trae consigo el fenómeno de migración.

Lo último, todavía nadie lo sabe, porque no hay datos suficientes para responder a ello, y los estudios que analizan aquella óptica están en desarrollo. Uno de ellos, proviene del Centro de Estudios para la Inclusión Intercultural de la Universidad Católica del Maule (CEII-UCM), que visualiza el fenómeno de la inmigración desde dos pilares básicos de una sociedad, como son la Educación y la Salud, la descripción de las áreas productivas en donde hoy están los inmigrantes en la Región del Maule, qué tipo de estudios poseen, qué focos de producción podrían desarrollar a partir de su experiencia educativa-laboral y cuáles vías de capacitación de estudios son visualizadas en el presente.

Un resultado que es posible mostrar, es que los inmigrantes tienen mayor tasa poblacional en la provincia de Curicó, lo que para nosotros fue un dato bastante explicativo frente a las oportunidades laborales que se desarrollan en nuestra región, ¿Faltará fortalecer/optimizar los procesos de convalidación de estudios en el país? ¿Cómo aprovechar este capital humano para el impulso productivo según las áreas de desarrollo de la provincia de Curicó? ¿Este impulso puede ser alineado con procesos de capacitación de trabajo que los inmigrantes están más dispuestos a realizar que los locales? son preguntas que todavía estamos en proceso de responder, pero la virtud de una sociedad innovadora no habita en la prohibición de fenómenos que siempre han ocurrido, sino en la habilidad de tomar las problemáticas de la sociedad y transformarlas en oportunidad.



(Dr. Jaime Huincahue Arcos, investigador del Centro de Estudios para la Inclusión Intercultural de la Universidad Católica del Maule)