Crónica 22-02-2017

Cómo ver el eclipse solar de este domingo sin sufrir daños a la vista

Los expertos alertan sobre la alta exposición a los rayos ultravioleta del Sol durante estos eventos y el potencial peligro irreversible al que se expone la retina.

Durante la mañana de este domingo será posible ver en gran parte del territorio chileno el primer eclipse anular del año. El evento astronómico comenzará a las 9:19 horas y se extenderá por más de dos horas, sin embargo, mirarlo directamente puede generar un daño irreversible a la vista, es por esto que los expertos recomiendan ciertos "trucos" para presenciar el fenómeno.

El oftalmólogo Sergio Tabilo, de la clínica Puerta del Sol, detalla que "es potencialmente dañino" mirar el Sol detenidamente, incluso si este se encuentra mayormente cubierto por la Luna, como ocurrirá este domingo 26 de febrero. "No se puede mirar el Sol de forma directa porque produce una quemadura en la parte central de retina", explica en conversación con Emol el experto y añade que las personas "pueden quedar con pérdida de visión o visión parcial" en algunos casos.

Es precisamente la mácula, la parte central de la retina en el ojo, la que podría verse afectada ante una exposición directa y permanente de la luz solar. "Hay expertos que dicen que son 90 segundos los que se puede mirar el Sol", pero Tabilo añade que aun así se trata de una conducta potencialmente peligrosa. Si bien el momento máximo del eclipse transcurrirá desde las 10:35 horas y sólo se extenderá por menos de un minuto, mirarlo directamente puede significar grandes problemas para la vista. "La mácula es la que permite que la persona lea o perciba los colores y al dañarse, se pierde una visual que puede ser irreversible", comenta el oftalmólogo

. "El cristalino también se ve afectado por la radiación acumulativa, pero esto es algo que sucede durante la vida de una persona y que finalmente desemboca en las cataratas, el problema es que en dosis tan grandes [como el eclipse] puede ser altamente complejo", alerta.

Es en este último caso en que los más afectados son los niños, "porque tienen los cristalinos casi 100% transparentes", lo que permite un gran paso de los rayos dañinos del Sol, lo que puede afectarles prontamente en su visión.

Para ver el eclipse, el doctor detalla que "se recomiendan unos lentes especiales", sin embargo explica que no se encuentran disponibles en el mercado tradicional, y aclara que "los lentes comerciales de sol no sirve" para este tipo de ocasiones, incluso si tienen protección UV, ya que la vista directa al astro durante el evento es de un impacto muy alto. De la misma forma desestima "algunos trucos domésticos", pero aclara que "no todos son métodos seguros". Como alternativas, el experto recomienda seguir el eclipse anular a través de trasmisiones de televisión o por internet, ya que estas se hacen con cámaras especiales que cuentan con filtros adecuados.

Una de las opciones para ver de manera más directa este evento puede ser la proyección del Sol a través de un principio de fotografía con una cámara estenopeica, como detalla el Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales.

Para esto se debe hacer una perforación muy pequeña -usualmente del tamaño de un alfiler- en un material delgado, como el papel aluminio, y luego proyectarlo en un lugar oscuro. También se puede utilizar un filtro certificado para mirar el eclipse, estos se pueden conseguir en algunas tiendas especializadas o través de internet. En este caso, los expertos recalcan que es muy importante que el filtro esté debidamente certificado, ya que si no es así, se puede incurrir en grandes daños a la retina.

Una de las alternativas para conseguir estos lentes en el país es Telescopios Chile. De todas formas, cabe destacar que eclipse se vera de manera total en la zona sur del país, principalmente en las localidades de Aysén y Coyhaique, mientras que en el resto del territorio continental de Chile sólo se podrá apreciar una versión parcial de la Luna cubriendo el Sol.

El evento también podrá ser visto desde algunas ciudades de Argentina y en la zona sur de África, principalmente en Angola y Zambia.