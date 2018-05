Deporte 03-05-2018

Competencia Arumaule: Weichafe de Linares líder absoluto en rugby maulino

Este año quieren hacer historia



El Club de Rugby Linares ratificó su buen momento en el apertura maulino 2018 el sábado recién pasado tras superar con holgura a los Chillanejos de Palkun de Chillán por un contundente 69 a 5. Los linarenses, fueron los amos del juego en los 80 minutos ante la U. DEC de Chillán.



El lance se jugó en el Estadio Tucapel Bustamante Lastra y contó con el arbitraje de Francisco Valdivia que castigo con cartón rojo a Spartaco Caroti de Palkun y mando a descansar por 10 minutos a Jaime Martínez, Tomás Lillo y Cristopher Manríquez de los locales, destacaron en la dinámica de los dueños de casa los backs, que manejaron las acciones finiquitando de gran manera las pelotas que proveían los fowards locales, Pedro Méndez fue el Man of the match merced a su gran velocidad y seguridad en el contacto, Gonzalo Améstica con un 100% efectividad en patear a los palos . Este resultado consolida como puntero invicto del Torneo de apertura 2018 a los de negro.



Weichafe: Marcos Zúñiga, Cristopher Henríquez, Rodrigo Ravello, Jaime Martínez, Nicolás Aguilera, Pablo Yáñez, Jaime Sepúlveda, Arturo Tormo, Carlos Alegría, Pedro Méndez, Alexander Pérez, Tomas Lillo, Gonzalo Améstica, Cristian Álvarez



Reservas: Carlos Aliste, Rodrigo San Martín, Manuel Cifuentes, Cristóbal Luengo, Rodrigo Valdés, Carlos Carvajal



Palkun: F. Hirmer, R Quezada, Leal, J. Montaner, S. Caroti, M. Muñoz, F. Gallo, Salazar, C. León, M. Montory, Cabrera, Navarrete, J. Opazo, R. Vargas.



Reserva F. Diaz, C. Zarate, Flores, D. Osorio, R. Venegas, S. Alvarez, J. Contreras, R. Aguilera.



CIRCUITO INTER ESCOLAR DE RUGBY SEVEN JUVENIL DEL MAULE SUR



Gran primera jornada del circuito Seven Escolar, con la participación seis equipos escolares de diferentes comunas del Maule Sur, Pangui San Clemente, Albatros Lobos de Constitución, Andrés Bello e inglés de Talca, y los anfitriones de la primera fecha Weichafe de Linares, más la participación de 3 equipos femeninos, Osas, Panteras de Talca y Lobas de Constitución.

En Juveniles el equipo campeón fue Pangui Rugby Club que, en una vibrante final contra el siete de Albatros Lobos, logró vencer por 12 a 7 y se llevó el titulo de la primera fecha del circuito.

En tanto que en damas, la final estuvo a cargo de Osas con Panteras, en un buen encuentro las chicas de Osas lograron imponer su juego y vencieron 15 a 0 a las Panteras.



La próxima fecha está programada para el sábado 26 de mayo en la ciudad de Talca.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo