Social 15-01-2019

Complejo El Pehuenche fijó horarios de verano

Una forma de permitir una expedita circulación hacia la Región del Maule o hacia el sur de Mendoza.

Más horas de atención a pasajeros consideran las medidas de contingencia para el Complejo Fronterizo El Pehuenche, próximo al límite fronterizo que conduce al sur de Mendoza, Argentina y las ciudades fronterizas de Bardas Blancas, Malargüe y General Alvear, entre otros.

La idea es permitir un más expedito flujo vehicular, aprovechando las horas de luz que son más extensas en verano.

Del mismo modo, que los trámites de migración en Interpol tarde el menor tiempo posible para los usuarios chilenos y extranjeros que transiten por esta vía de alto estándar y considerada estratégica en la Integración bi-nacional.

El nuevo horario de atención para la presente época establece que para las salidas desde territorio chileno hacia Argentina, el Complejo está abierto entre las 08,00 y 19,00 horas.

En tanto, para el ingreso a nuestro país es entre las 09,00 y 20,00 horas, con un primer control en la Aduana Las Loicas.

El Paso Internacional El Pehuenche, ubicado a 2.335 metros de altura bajo cielos abiertos y que se encuentra completamente pavimentado, permanece habilitado para la circulación de vehículos menores y buses en ambos sentidos.

La Dirección Regional de Vialidad cuenta con personal de turno permanente para realizar labores de despeje y conservación.

A los pasajeros se les recomienda tener precaución por eventuales rodados, no detenerse en zonas no habilitadas ni estacionar en las laderas de los cerros.

En el macizo andino, la temperatura-promedio en verano es de 10 a 12° C, con un 48 % de humedad y ráfagas de viento que oscilan entre los 9 y 38 km/h.