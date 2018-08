Crónica 19-08-2018

Complejo escenario es una oportunidad Expertos UCM analizan escasez de profesores en Filosofía y Religión

En el contexto nacional sobre la situación que atraviesan las pedagogías en cuanto a índice de profesores disponibles, según un reciente informe del Observatorio de Formación Docente del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, los titulados de Física, Filosofía y Religión no alcanzarían a cubrir la demanda país, es decir, tienen una tasa de recambio menor al 4%, considerado como óptimo.

El estudio refleja cuál es el porcentaje de docentes de recambio que tiene cada especialidad, tras realizar el cruce de número de titulados en un año y la cantidad de docentes contratados en el mismo periodo.

La Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del Maule (UCM), es la única institución que ofrece la carrera de Pedagogía en Religión y Filosofía entre Santiago y Concepción, el cual responde a esta precariedad en el sistema educacional.

“Además de formar a los profesores en estas disciplinas, damos respuesta a una necesidad particular que tiene toda la zona central del país, lo cual muestra nuestra misión pública como Universidad, además de transmitir nuestro sello identitario”, analizó el Dr. Mauricio Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la UCM.

“Las solicitudes de profesores de religión que nos llegan constantemente, dan cuenta de esta necesidad tan explícita en nuestro contexto”, precisó Mónica Hernández, directora de la Escuela de Pedagogía en Filosofía y Religión UCM.

MOTIVACIÓN Y PREJUICIOS

La falta de simpatía, o intención vocacional de los jóvenes hacia las pedagogías, y en particular hacia las disciplinas de filosofía y teología, aseguran los expertos de la Universidad Católica del Maule, “Obedece a múltiples factores culturales, motivacionales, y en algunos casos también al desconocimiento que existe entre los mismos jóvenes respecto a las potencialidades que puede tener el desarrollo de una carrera o disciplina”, dijo Hernández.

Según ambos especialistas en la temática, a lo anterior, se suman las situaciones que se han generado por medio de políticas públicas en educación, como lo ocurrido a principios de este año, cuando se propuso eliminar la clase de filosofía.

“Con religión se piensa algo parecido, en la educación pública es cierto que la educación religiosa es opcional para los alumnos o apoderados según el ciclo, pero es una asignatura que está en el currículo, en consecuencia, el Estado tiene la obligación de proveer los profesores calificados para dictar las clases”, aportó el Dr. Mauricio Albornoz.

La académica UCM, Mónica Hernández, agregó sobre esto que “El punto está en que muchas veces esas clases, quizá por falta de competencia académica, se convierten en educación, en valores u otro tipo de variables que no responden al desarrollo disciplinar propiamente en un contexto del pensar la pregunta por Dios y sus efectos en una sociedad diversa y plural como la que vivimos”, aseveró.